¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º ¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¡ÚÊ¿À®¤Î²øÊª¤¬¹Ô¤¯¡¡¾¾ºäÂçÊå¤ÎÃµµå¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë6ÀïÁ´ÇÔ¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¸Î¾ã¤ÇÉÔºß¤À¤Ã¤¿ÀèÈ¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬°µ´¬¤ÎÅêµå¤Ç¤·¤¿¡£Ä¾µå¤Ë¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤È¡¢¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç»×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÇÛµå¡£ÂÇ¼Ô¤ÎÆÉ¤ß¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯³°¤·¤Æ¡¢²¾¤ËÆÉ¤ß¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÁê¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥ê¡¼¥É¤¬1ÅÀ¤«¤é2ÅÀ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿9²ó¤Ëº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£½Å°µ¤¬¸º¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2ÅÀÌÜ¤¬Æþ¤Ã¤ÆµÕ¤Ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤æ¤È¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ê¤É¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë5»î¹çÌÜ¤Ç½é¤Î»Íµå¤¬2¤Ä¡£¼ºÅÀ¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åê¼ê¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Åêµå¤Ë½ª¤ï¤ëÆü¤âÉ¬¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤Ë²¿¤è¤êÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÁá¤µ¡¢¤¦¤Þ¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1¥«·îÁ°¤Ë¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬PS¤Ç¼é¸î¿À¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÃ¯¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤«¡£´ÊÃ±¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¼¡¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë