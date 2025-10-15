¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¢¥í¥Þ¡¼¤µ¤ó»àµî¡¡81ºÐ¡¡2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤âÂç¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö
¡¡½ÓÂ¤ÎÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ê¤É6µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¢¥í¥Þ¡¼¤µ¤ó¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢»àµî¤·¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬Âç¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¡¢Äï¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥í¥Þ¡¼¤ÏÄÌ»»2724°ÂÂÇ¤Ç11Ç¯¤ËÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡£·»¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¢¥í¥Þ¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¸½ºß¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤ÎµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥í¥Þ¡¼¤µ¤ó¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³½Ð¿È¡£64Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢70Ç¯¤Ëµå±ã½Ð¾ì¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1481»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦245¡¢13ËÜÎÝÂÇ¡¢282ÂÇÅÀ¡¢227ÅðÎÝ¡£°úÂà¸å¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ê¤É¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£