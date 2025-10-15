¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡µß±çµ¯ÍÑ7ÀïÌÜ¤Ç½é»Íµå¡õ½é¼ºÅÀ¡¡2/3²ó1°ÂÂÇ2»Íµå1¼ºÅÀ¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º ¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç2¡½0¤Î9²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë5»î¹çÌÜ¤Ç½é»Íµå¡õ½é¼ºÅÀ¤È¤Ê¤ë¡¢2/3²ó¤ò1°ÂÂÇ2»Íµå1¼ºÅÀ¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£1ÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤ÆÀè¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ°Â¤ò»Ä¤¹¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿2¡½0¤Î9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¤ï¤º¤«3µå¤ÇÀèÆ¬¥À¡¼¥Ó¥ó¤ò»°Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¬¡¢¸ª¤ÇÂ©¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤²¤Ç¡¢¸ý¤ÏÂç¤¤¯³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥³¥ê¥ó¥º¤Ë¤ÏPS4»î¹ç¤ò´Þ¤àµß±çµ¯ÍÑ¸å7»î¹çÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î»Íµå¡£ÂåÂÇ¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º¤ËÃæ±Û¤¨¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤µ¤ì¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÃæµ¾Èô¤ÇPS½é¼ºÅÀ¤·¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥¨¥ê¥Á¤Ë¤â»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô5¿Í¤Ë3¥Ü¡¼¥ë3ÅÙ¤Ê¤É¡¢22µå¤Ç12µå¤¬¥Ü¡¼¥ë¡£ºÇÂ®¤Ï99¡¦3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159¡¦8¥¥í¡Ë¤Ç¡¢Ä¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï157¡¦7¥¥í¤Ç¡¢9Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ò2¡¦4¥¥í¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö3¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÐÈÄ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¾¯¤·¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»õÀÚ¤ì¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÛÎã¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤Îµß±çµ¯ÍÑ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Î»î±¿Å¾¤Î¤ß¤Ç¡¢Ã»´ü·èÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£´·¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÂ³¤±¤¿¹¥Åê¤Ç¡È¼é¸î¿À¡É¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢PS5»î¹çÌÜ¤ÇËÜÅö¤Î½Å°µ¤ä¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Êá¼ê¤Î¥¹¥ß¥¹¤â¡ÖËÜ¿Í¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤ì¤É¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÈèÏ«¡¢°ÜÆ°¤ÎÈè¤ì¡¢ÆùÂÎÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Á´Éô¤¢¤ë¡×¤È¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î²÷¿Ê·â¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º´¡¹ÌÚ¤À¤±¤Ë¡¢¼¡²óÅÐÈÄ¤Ç¤ÎÀã¿«¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ê¿ù±ºÂç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë