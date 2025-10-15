¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡4²ó¹¶·â¤ÇPS»Ë¾å½é¤Î¡ÈÄÁ¥×¥ì¡¼¡É¥»¥ó¥¿¡¼¥´¥íÊ»»¦¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º ¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡ÄÁ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï0¡½0¤Î4²ó¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¤Ï1»àËþÎÝ¡£¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬Ãæ·ø±ü¤ØÂçÈôµå¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÎÃæ·ø¼ê¡¦¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤Ï¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤¥Õ¥§¥ó¥¹¾åÉô¤ËÅö¤¿¤êºÆ¤Ó¥°¥é¥Ö¤Ø¡£»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÏÊáµå¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á»°ÎÝ¤ËÌá¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡£Ãæ·ø¡½Í··â¡½Êá¼ê¤ÈÅÏ¤êËÜÎÝÉõ»¦¡£ÆóÎÝÁö¼Ô¡¦¥¹¥ß¥¹¤âÄ¾ÀÜÊáµå¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÇÆóÎÝ¾å¤Ë¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»°ÎÝÉõ»¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÏ¿ÀìÌç²ñ¼Ò¡Ö¥¨¥é¥¤¥¢¥¹¡×¤Ë¤è¤ì¤ÐPS»Ë¾å½é¤Î¡Ö8¡½6¡½2C¡ÊC¤Ï»°ÎÝ¤Ø¤Î¿¨ÎÝ¡Ë¡×¤Î¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥´¥íÊ»»¦¡×¤Î´°À®¡£
¡¡¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ÏÈôµå¤¬¥°¥é¥Ö¤Ë¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Æ¥ª¡ÊT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ë¤â¥ë¡¼¥ë¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ì¤Ï¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£