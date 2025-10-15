À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹Î¨3.2¡ó¡¡25Ç¯¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¾åÊý½¤Àµ¡¡IMF
IMF¡Ê¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦·ÐºÑ¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ò3.2¡ó¤È¤·¡¢Á°²ó7·î»þÅÀ¤ÎÍ½Â¬¤«¤é0.2¥Ý¥¤¥ó¥È¾åÊý½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IMF¤Ï14Æü¡¢»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Ë¸«Ä¾¤¹À¤³¦·ÐºÑ¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï3.2¡ó¤È¡¢Á°²ó7·î¤Î»þÅÀ¤Î¸«ÄÌ¤·¤«¤é0.2¥Ý¥¤¥ó¥È°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Áê¸ß´ØÀÇ¤òÈ¯É½¤·¤¿4·î»þÅÀ¤Î¸«ÄÌ¤·¤è¤ê¤â0.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ØÀÇ¶¯²½¤Î·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬ÁÛÄê¤è¤ê¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Î3.1¡ó¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÊÌ¤Î2025Ç¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·2.0¡ó¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·÷¤Ï1.2¡ó¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤¬¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤«¤é¡¢7·î»þÅÀ¤«¤é0.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢1.1¡ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î2026Ç¯Í½Â¬¤Ï¡¢ËÇ°×À¯ºö¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä³°¼û¤Î¸ºÂ®¤Ç0.6¡ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£