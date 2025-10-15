Î©·û¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±3ÅÞ¼ó¤¤ç¤¦²ñÃÌ¤Ø¡¡¹â»ÔÁíºÛ¤ÏÎ©·û¡¦¹ñÌ±¤ÈÅÞ¼ó²ñÃÌ
Íè½µ20Æü°Ê¹ß¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÞ3ÅÞ¤Ï¡¢15Æü¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦°Â½»´´»öÄ¹
¡ÖÌÀÆü¤Î¸á¸å¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3ÅÞÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÌîÅÄÂåÉ½¡¢Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Î3¿Í¤À¤±¤Ç²ñÃÌ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Î©·û¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±¤ÎÌîÅÞ3ÅÞ¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤é¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¸õÊä¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ñÌ±Â¦¤«¤é¤Ï½°¡¦»²¤Ç¤É¤¦²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤«À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ï°ÂÊÝË¡À©¤È·ûË¡¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¾ò¹à¡¢¤½¤·¤Æ¸¶È¯À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÎ©·û¤«¤é¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ë¤ÏÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤ò178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¾ì¹ç¤Îºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°Ý¿·¤Ë¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤è¤¦µá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë3ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ³ÆÅÞ¤¬°ìÃ×¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ï15Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤È¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÊÌ¤Ë²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤âÅÞ¼ó²ñÃÌ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò¤á¤°¤ëÍ¿ÌîÅÞ³ÆÅÞ´Ö¤Î¶¨µÄ¤Ï¡¢ÅÞ¼ó¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¤¤Ã¤½¤¦³èÈ¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£