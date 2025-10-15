¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯10·î15Æü(¿å)¡Ö¤æ¤ÇÆÚ¤Î¤ª¤í¤·¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¥À¥ì¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¤æ¤ÇÆÚ¤Î¤ª¤í¤·¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¥À¥ì¡× ¡Ö¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î´Å¿É¼Ñ¡× ¡Ö¥¥Î¥³¤ÎÅöºÂ¼Ñ¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
ºî¤êÃÖ¤¤â²ÄÇ½¤Ê¥ì¥·¥ÔËþºÜ¤Î¸¥Î©¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û¤æ¤ÇÆÚ¤Î¤ª¤í¤·¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¥À¥ì
¥¿¥ì¤¬¤æ¤ÇÆÚ¤Ë¤è¤¯¹ç¤¤ÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤â¤´ÈÓ¤â¤¹¤¹¤à¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§50Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§539Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥·¥ç¥¦¥¬ (ÇöÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
Çò¥Í¥® (ÀÄ¤¤ÉôÊ¬)1ËÜÊ¬
¡ã¤ª¤í¤·¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¥À¥ì¡ä
Âçº¬¤ª¤í¤· 1/2¥«¥Ã¥×
¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó ¾®¤µ¤¸1
º½Åü ¾®¤µ¤¸1/2
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸3
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1/2
³¤ï¤ìºÚ 1¥Ñ¥Ã¥¯ ¥ì¥¿¥¹ 3~4Ëç
¡ã¤ª¤í¤·¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¥À¥ì¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¥¢¥¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¼è¤ê½ü¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
2. ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¸ü¤µ3mm°Ì¤ËÀÚ¤ë¡£´ï¤Ë³¤ï¤ìºÚ¡¢¥ì¥¿¥¹¤òÉß¤¤¤Æ¤æ¤ÇÆÚ¤òÊÂ¤Ù¡¢¡ã¤ª¤í¤·¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¥À¥ì¡ä¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î´Å¿É¼Ñ
¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î»ÝÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£ÇÜÎÌºî¤Ã¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§61Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
¡ã¼Ñ½Á¡ä
¤À¤·½Á 100ml
º½Åü Âç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸2
¤«¤Ä¤ªÀá 5g
2. ³¸¤ò³°¤·¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤·¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥¥Î¥³¤ÎÅöºÂ¼Ñ
ÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢ÊÝÂ¸¤¬¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¼ÑÊª¤Ç¤¹¡£Ä´Ì£ÎÁ¤ÎÇÛ¹ç¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§46Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
¥¨¥Î¥ 1/2ÂÞ
¥·¥á¥¸ 1/2¥Ñ¥Ã¥¯ ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¼ò ¾®¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó ¾®¤µ¤¸2
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸1.5
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤»¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
¼·Ì£Åâ¿É»Ò Å¬ÎÌ
¥¨¥Î¥¤Ïº¬¸µ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ä¹¤µ¤ò3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢º¬¸µ¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Û¤°¤¹¡£¥·¥á¥¸¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£
2. ¿åµ¤¤¬½Ð¤Æ¼Ñ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤Ë¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤ê¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¿¶¤ë¡£
ºî¤êÃÖ¤¤â²ÄÇ½¤Ê¥ì¥·¥ÔËþºÜ¤Î¸¥Î©¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û¤æ¤ÇÆÚ¤Î¤ª¤í¤·¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¥À¥ì
¥¿¥ì¤¬¤æ¤ÇÆÚ¤Ë¤è¤¯¹ç¤¤ÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤â¤´ÈÓ¤â¤¹¤¹¤à¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§50Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§539Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡ËÆÚ¥Ð¥éÆù (²ô)250g
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥·¥ç¥¦¥¬ (ÇöÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
Çò¥Í¥® (ÀÄ¤¤ÉôÊ¬)1ËÜÊ¬
¡ã¤ª¤í¤·¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¥À¥ì¡ä
Âçº¬¤ª¤í¤· 1/2¥«¥Ã¥×
¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó ¾®¤µ¤¸1
º½Åü ¾®¤µ¤¸1/2
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸3
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1/2
³¤ï¤ìºÚ 1¥Ñ¥Ã¥¯ ¥ì¥¿¥¹ 3~4Ëç
¡Ú²¼½àÈ÷¡ÛÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ë±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¿¶¤ë¡£³¤ï¤ìºÚ¤Ïº¬¸µ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ä¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥ì¥¿¥¹¤Ï¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ã¤ª¤í¤·¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¥À¥ì¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. Æé¤ËÆÚ¥Ð¥éÆù¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¡¢Çò¥Í¥®¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤ò²Ã¤¨¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¡¢Ê¨Æ¤·¤Ê¤¤°Ì¤Î²Ð²Ã¸º¤Ç¡¢30¡Á40Ê¬¤æ¤Ç¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥¢¥¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¼è¤ê½ü¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
2. ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¸ü¤µ3mm°Ì¤ËÀÚ¤ë¡£´ï¤Ë³¤ï¤ìºÚ¡¢¥ì¥¿¥¹¤òÉß¤¤¤Æ¤æ¤ÇÆÚ¤òÊÂ¤Ù¡¢¡ã¤ª¤í¤·¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¥À¥ì¡ä¤ò¤«¤±¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î´Å¿É¼Ñ
¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î»ÝÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£ÇÜÎÌºî¤Ã¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§61Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥Ô¡¼¥Þ¥ó 5¸Ä
¡ã¼Ñ½Á¡ä
¤À¤·½Á 100ml
º½Åü Âç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸2
¤«¤Ä¤ªÀá 5g
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¼ï¤È¥Ø¥¿¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ½ÄºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. Æé¤Ë¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¡ã¼Ñ½Á¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤éÆé¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ë¤·¡¢¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ³¸¤ò³°¤·¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤·¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¥¥Î¥³¤ÎÅöºÂ¼Ñ
ÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢ÊÝÂ¸¤¬¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¼ÑÊª¤Ç¤¹¡£Ä´Ì£ÎÁ¤ÎÇÛ¹ç¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§46Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥·¥¤¥¿¥± (À¸)4¸Ä
¥¨¥Î¥ 1/2ÂÞ
¥·¥á¥¸ 1/2¥Ñ¥Ã¥¯ ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¼ò ¾®¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó ¾®¤µ¤¸2
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸1.5
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤»¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
¼·Ì£Åâ¿É»Ò Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥·¥¤¥¿¥±¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¤«¤¿¤¯¹Ê¤Ã¤¿¤Ì¤ìÉÛ¶Ò¤Ç±ø¤ì¤ò¿¡¤¼è¤ë¡£¼´¤È³Þ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢¼´¤Ï½Ä¤ËÎö¤¡¢³Þ¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥¨¥Î¥¤Ïº¬¸µ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ä¹¤µ¤ò3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢º¬¸µ¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Û¤°¤¹¡£¥·¥á¥¸¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥¨¥Î¥¡¢¥·¥¤¥¿¥±¡¢¥·¥á¥¸¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¿åµ¤¤¬½Ð¤Æ¼Ñ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤Ë¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤ê¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¿¶¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô