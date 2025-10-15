¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤òÁí³ç¡Ö°ì´Ý¤È¥¿¥Õ¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤¨¤¿¡×¡ÄµÕÅ¾¤Î¸°¤Ï¡ÖÁ°È¾¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î½¤Àµ¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡¢3¡Ý2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢32Ê¬¤Ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤·¡¢¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢62Ê¬¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë71Ê¬¤Ë¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤¬CK¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤áÀÚ¤ê¡¢3¡Ý2¤ÎµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¹¶·â¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·Â³¤±¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÁ°È¾¤Î¸·¤·¤¤Àï¤¤¤«¤é¡¢ÀÚ¤ì¤º¤ËÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Î½¸ÃæÎÏ¤òÉ¾²Á¡£¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï·úÀßÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÎäÀÅ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤ËÌò³ä¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥Õ¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤òÁª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï2Ê¬11ÇÔ¤È¡¢¾¡Íø¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼êÊü¤·¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¸·¤·¤¯Î×¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£·Ù²ü¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÀï¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤¬µ¡Ç½¤·¤¿¤³¤È¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤â¼Â¤Ï¸åÈ¾¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤ÎÅÁ¤¨Êý¤¬¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤ò¸ý¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î°µ¤òÁª¼ê¤Ï´¶¤¸¤Æ¾¯¤·¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´ÂÎ¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ò¹â¤á¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÄ©¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁª¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È½¤ÀµÅÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÃæ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÛ£Ëæ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¥«¥Ð¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤¬Ã¯¤Ë¹Ô¤¯¡¢Ã¯¤¬¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁ°È¾¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ½¤Àµ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¶¯¹ë¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Ãæ¤Ç¤âº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ºÅÀ¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤Ç¤È¤â¤Ë2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤¤¼éÈ÷¤«¤é¤¤¤¤¹¶·â¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¤ÎÎÏ¤Ç»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ëÅ¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤Ë¿»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¾¡¤Ä²ÄÇ½À¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÈÖ¤Þ¤Ç8¥«·î¤òÀÚ¤ê¡¢ËÜÂç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤ê4»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤Áª¼ê¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸½ºß¤Ï¼çÎÏÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤À¤¬¡¢¡ÖÁª¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢²áµî¤Î³èÆ°¤¬À¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¶¦Í¤·¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¾ï¤Ë¤½¤Î»þ¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤ò¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¶ñ¹ç¤È¶¥Áè¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢32Ê¬¤Ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤·¡¢¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢62Ê¬¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë71Ê¬¤Ë¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤¬CK¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤áÀÚ¤ê¡¢3¡Ý2¤ÎµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¹¶·â¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·Â³¤±¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï2Ê¬11ÇÔ¤È¡¢¾¡Íø¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼êÊü¤·¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¸·¤·¤¯Î×¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£·Ù²ü¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÀï¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤¬µ¡Ç½¤·¤¿¤³¤È¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤â¼Â¤Ï¸åÈ¾¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤ÎÅÁ¤¨Êý¤¬¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤ò¸ý¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î°µ¤òÁª¼ê¤Ï´¶¤¸¤Æ¾¯¤·¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´ÂÎ¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ò¹â¤á¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÄ©¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁª¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È½¤ÀµÅÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÃæ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÛ£Ëæ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¥«¥Ð¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤¬Ã¯¤Ë¹Ô¤¯¡¢Ã¯¤¬¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁ°È¾¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ½¤Àµ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¶¯¹ë¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Ãæ¤Ç¤âº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ºÅÀ¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤Ç¤È¤â¤Ë2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤¤¼éÈ÷¤«¤é¤¤¤¤¹¶·â¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¤ÎÎÏ¤Ç»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ëÅ¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤Ë¿»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¾¡¤Ä²ÄÇ½À¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÈÖ¤Þ¤Ç8¥«·î¤òÀÚ¤ê¡¢ËÜÂç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤ê4»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤Áª¼ê¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸½ºß¤Ï¼çÎÏÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤À¤¬¡¢¡ÖÁª¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢²áµî¤Î³èÆ°¤¬À¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¶¦Í¤·¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¾ï¤Ë¤½¤Î»þ¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤ò¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¶ñ¹ç¤È¶¥Áè¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£