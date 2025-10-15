¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡×¾¡Íø¸å¤Î´¿´î¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡©¡¡Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¾¡Íø¤Ë¡Ö¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤¬Îò»ËÅª¤Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤Î¾¡Íø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ÇÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡£²áµî13²ó¤ÎÂÐÀï¤Ç°ìÅÙ¤â¾¡Íø¤òµó¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÁ°È¾¤Ë2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤È¸åÈ¾¤À¤±¤Ç3¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¡£Îò»ËÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ëÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¹Í§¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Ãæ¡¢¡ÖÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Îò»Ë¤ò¹ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¡Íø¤ò²óÁÛ¡£»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤äGK¤¬¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·Á°È¾¤«¤éÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â½Ð¤»¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤·¤«³Ý¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²þÁ±ÅÀ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Î¾¡Íø¡£À¤³¦Åª¤Ê¶¯¹ë¹ñÁê¼ê¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤¢¤Î»þ¤Ï0¡¼1¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢0¡¼2¤Ç¤â¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Ç´¤ê¶¯¤µ¤ÏÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È3Ç¯Á°¤ò²óÁÛ¡£¡ÖÁ°È¾0¡¼2¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï²þÁ±ÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤¬WÇÕ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á°È¾¤ÎÀï¤¤Êý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï²þÁ±ÅÀ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤è¤ê¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¶¯¹ë¹ñÁê¼ê¤Ë¶±¤à¤³¤È¤Ê¤¯Àï¤¨¤ëÆüËÜ¤ÏÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹Ãæ¡£¡Ö¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀ÷¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥ó¥Á¤â´Þ¤á¤¿°ìÂÎ´¶¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²²¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹Í§¡£¡ÖÁ°È¾0¡¼2¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤«¤é»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤Ï¾¡Íø¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï6Ê¬¤ÈÄ¹¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤òÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤â´Þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤é¤ì¤º¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ìÂÎ´¶¤â½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»Ø´ø´±¤Ö¤ê¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ÇÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥Ù¥ó¥Á¤Ç¡Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾éÃÌº®¤¸¤ê¤Ë¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª¾¡Íø¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â´¿´î
»î¹ç½ªÎ»
🇯🇵ÆüËÜ£³¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷
