Æ±ÅÀÃÆ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿°ËÅì¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¡ÄÆ²°ÂÎ§¡Ö¡ØÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¾¡Íø¤Ï¡ÖÎò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢32Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÆÀÅÀ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤«¤é¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤¬µÕ½±¤ò³«»Ï¡£¤Þ¤º52Ê¬¡¢MFÆîÌîÂó¼Â¤¬Áê¼êÁª¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¾å¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤µ¤é¤Ë62Ê¬¡¢MF°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢71Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤éFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢¿ë¤ËµÕÅ¾¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬3¡Ý2¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡85Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Æ²°Â¤Ï¡Ö2¤Ä¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤¤¤¦¹ñ¤òÅÝ¤»¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Îò»Ë¤òºî¤Ã¤¿Æü¤À¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ²°Â¤Ï¡Ö¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¾¡Íø¤Ë¿å¤òº¹¤¹¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤½ËÜÊª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈà¤é¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë¤¬ËÜÂç²ñ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ï¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦1ÅÙ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ö»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ìó8¥«·î¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ²þ¤á¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î2ÆÀÅÀÌÜ¤Ï¡¢Æ²°Â¤È°ËÅì¤ÎÏ¢·¸¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Æ²°Â¤Ï¡Ö½ãÌé·¯¤È¥¿¥±¡Êµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ë¤ÎÆÃÄ§¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤ò¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡ÊWB¡Ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢½ãÌé·¯¤ò¥·¥ã¥É¡¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Î¤â°Õ¿Þ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£½ãÌé·¯¤òÁö¤é¤»¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡£ËÍ¤ÏÃæ¤è¤ê³°¤Çµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÊÕ¤â¡ÊÓÌ³Ð¤¬¡Ë¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£2ÆÀÅÀÌÜ¤Î¾ìÌÌ¤Ç°ËÅì¤Ë¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½ãÌé·¯¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê°ËÅì¤Ë¡Ë¡ØÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é½³¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°ËÅì¤ÈÁÀ¤¤¤¬°ìÃ×¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
