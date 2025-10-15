Ä®Ìî½¤ÅÍ¤¬ÌÀ¤«¤¹¾¡Íø¤ÎÉñÂæÎ¢¡ÖÂó¼Â¤¯¤ó¤¬¡Ø¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë»î¹ç¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°È¾2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢54Ê¬¤ËÆîÌîÂó¼Â¤¬ÄÉ·âÃÆ¤ò·è¤á¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¤È¤â¤Ë°ËÅì½ãÌé¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤«¤é62Ê¬¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ71Ê¬¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢ÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ëÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£

¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä®Ìî½¤ÅÍ¤Ï74Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡£¡Ö3-2¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤Ù¤­»Å»ö¤Ï¤Ç¤­¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¡ÖÁ°È¾¤Ï¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸åÈ¾¤â¤¦°ì²óÁ°¤«¤é¥Ï¥á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¼éÈ÷¤«¤é¹¶·â¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë·Á¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤â¤Ç¤­¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾¡Íø¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£

¡¡Á°È¾¤Ï¹¥µ¡¤³¤½ºî¤ë¤â»ÅÎ±¤á¤­¤ì¤º¡¢26Ê¬¡¢32Ê¬¤ÈÏ¢Â³¼ºÅÀ¡£¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤â¤Á¤í¤óÃ¯°ì¿ÍÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÄ®Ìî¤Ï¸ì¤ë¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¡Ö³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸åÈ¾¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£

¡¡ÅêÆþÄ¾Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾åÅÄ¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Ä®Ìî¼«¿È¤ÎÌò³ä¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¼éÈ÷¤Î»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤ÇËÍ¤âÊ¢¤ò³ç¤Ã¤¿¡×¡£Ä¹¤¤¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤ÇÎò»ËÅª¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ÏÀäÂÐ¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼éÈ÷¤ËÁö¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿10·î¤Ï¥­¥ã¥×¥Æ¥ó±óÆ£¹Ò¤¬Éé½ý·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢2»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÆîÌîÂó¼Â¤¬ÏÓ¾Ï¤ò´¬¤¤¤¿¡£¡Ö»î¹çÁ°¤ËÂó¼Â¤¯¤ó¤¬¡Ø¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë»î¹ç¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖËÜÅö¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄÏ¤ó¤À¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£

¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥­¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë


¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÆüËÜÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÎò»ËÅªµÕÅ¾·à¡ª