¡ÖËÍ¤Î¥ß¥¹¡×µÕÅ¾Éé¤±¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¥ß¥¹¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¤¬¼Õºá¡¢´¬¤ÊÖ¤·ÀÀ¤¦¡ÖµêÃÆ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈÜ¶±¤Ê¿¿»÷¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç13²óÀï¤¤¡¢°ìÅÙ¤âÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ËÎò»ËÅª¤ÊÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡£µÕÅ¾Éé¤±¤Ë·Ò¤¬¤ë¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿DF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬¼Õºá¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGlobo¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡£10Æü¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤òÁê¼ê¤Ë5¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¾¡Íø¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÁ°È¾¤«¤é»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ì¡¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢52Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Þ¤´¤Ä¤¯¤È¡¢²£¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¼ºÅÀ¡£62Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¤ì¤º¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢3¡¼2¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤â¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¤ÎºÇ½é¤Î¥ß¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¤È¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤ÎÍ×°ø¤Î1¤Ä¤À¤È¤·¤¿Ãæ¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔ±¿¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¼Õºá¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ËÍ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¾ï¤Ëº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¿¡£Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂ¤¬¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Î¥ß¥¹¤À¡×
¡ÖÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´é¤ò¾å¤²¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤ÎÆñ¤·¤¤¤È¤¤Ë¡¢¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÏÃ¤¹µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£Æü¤ÏËÍ¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¡£¼Õºá¤·¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¡£¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Î¥ß¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁª¼ê¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤³¤Î¥ß¥¹¤ÇÁª¹Í¤«¤é³°¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¼«¿È¤â¡¢ÈãÈ½¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡ÖWÇÕ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ë¡£1¤Ä¤Î¥ß¥¹¤ÇËÍ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¿Ê¬¡¢ËÍ¤Ë¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈãÈ½¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¥×¥í¥»¥¹¤Î°ìÉô¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â45Ê¬´Ö¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤±¤ÇËÍ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌµÍý¤À¡×
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥¹¤Ç¡¢ËÍ¤òµêÃÆ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈÜ¶±¤Ê¿¿»÷¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò¶µ·±¤È¤·¡¢ÄË¤ß¤ò³ú¤ßÄù¤á¡¢º£¤ÏÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÇÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×
¡Ö²¿¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Á°È¾¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£³Ø¤Ö¤³¤È¡¢¤³¤³¤ÇÆÀ¤¿ÎÉ¤¤ÅÀ¤òº£¸å¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¡¢¾ï¤ËÎÉ¤¤»ÑÀª¤òÊÝ¤Á¡¢¾ï¤Ë¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢11·î¤Ë¤Ï¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¡¢¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¡Ä¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬Êø¤ì¤ë
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£·Ê¬
Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º #ÆîÌîÂó¼Â ¤¬¥´¡¼¥ë‼
£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£±¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/7Mv5MENFnD