[¥¹¥¿¥Ñã·Æ£¤ÎAppleÌîÏº]¥Ç¥¹¥¯²¼¤ÎÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Õ¥£¥Ã¥È!!!¡¡IKEA¤Î°ú¤½Ð¤·¡ÖLENNART¡×
¡¡Mac Studio¤ò°¦ÍÑÃæ¡£M1 UltraÅëºÜ¤ÎMac Studio¤Ç¡¢»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯4·î14Æü¤À¡£
»ÈÍÑÃæ¤ÎMac Studio¤Ï¡¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤¬Apple M1 Ultra¤Ç¡¢¥á¥â¥êー¤Ï64GB¡¢OS¤ÏmacOS Tahoe 26.0.1¡£ºÇ¶á¡¢¥¢¥×¥ê¤Îµ¯Æ°¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¤¹¤³ー¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê～¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê½èÍýÇ½ÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¹ØÆþÅö½é¤Ï´ù¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Mac Studio¤À¤¬¡¢È¾Ç¯¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤¿¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤ÎÈ¢¡ÊMac Studio¡Ë¡¢¼ÙËâ¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢Mac Studio¤Ï´ù¤Î²¼¤Ë¤Ä¤ë¤¹¥«¥¿¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Mac Studio¤Ï¹ØÆþÅö½é¡¢»Å»ö´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬Mac Studio¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ù¾å¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖMac Studio¤ò´ù¤Î²¼¤Ë¤Ä¤ë¤¹¤¿¤á¤Î¥È¥ì¥¤¡×¤òÆ³Æþ¡£YaGee¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ç¥¹¥¯²¼¥±ー¥Ö¥ë¥È¥ì¥¤¡×¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤Ç2799±ß¤À¤Ã¤¿¡£Mac Studio¤âÆþ¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥â¥Î¤âÆþ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÈÆÍÑ¤Î°ú¤½Ð¤··¿¥È¥ì¥¤¤À¡£
¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Mac Studio¤ò´ù¤Î²¼¤Ë¡Ê³°ÉÕ¤±¥¹¥È¥ìー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡Ë³ÊÇ¼¡£´ù¾å¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤È¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÊÌ¥áー¥«ー¤Î¥¹¥Áー¥ëÀ½¤Î¥È¥ì¥¤¤ò»È¤Ã¤Æ´ù¤Î²¼¤ËMac Studio¤ò¤Ä¤Ã¤¿¡£PREDUCTS DESK¤Î¡ÖMount for Mac Studio¡×¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤Ç¡¢Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï9900±ß¡£¸½ºß¤â¥³¥ì¤ò»ÈÍÑÃæ¡£
¸½ºß¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç´ù¤Î²¼¤ËMac Studio¤ò¤Ä¤Ã¤Æ»ÈÍÑÃæ¡£Çò¤¤¤Î¤ÏSD¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¿¤È¤·¤ÆÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æー¥×¤Ç¥Û¥³¥ê¤ÎÆþ¤ê¹þ¤ßËÉ»ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎPREDUCTS DESK¡ÖMount for Mac Studio¡×¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¡¢¥Ò¥Ã¥¸¥çー¤Ë²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ì¤ÎÁ°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿YaGee¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥È¥ì¥¤¤Ï¡¢¥È¥ì¥¤ÄìÌÌ¤¬¼ù»é¤ÎÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Mac Studio¤ÎÄìÉôµÛµ¤¸ý¤Ë¤±¤Ã¤³¤¦¤ÊÎÌ¤Î¥Û¥³¥ê¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤³¤ÎPREDUCTS DESK¡ÖMount for Mac Studio¡×¤ÏÄìÌÌ¤ËÈÄ¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¯³«Êü·¿¡£¤À¤«¤é¤«¡¢¥³¥ì¤ò»È¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢Mac StudioÄìÌÌ¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬µÛÃå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ÏÁ´Á³¥Ê¥·¡£Mac Studio¤ÎÄìÉôµÛµ¤¸ý¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬°ìÀÚÉÕÃå¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ö¤óMac Studio¤ÎÄìÌÌµÛµ¤¸ý¤«¤é¾¯¡¹¤Î¥Û¥³¥ê¤ÏµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¥È¥ì¥¤¤ä´ù¤Î¾å¤ËMac Studio¤òÃÖ¤¤¤¿¾ì¹ç¤è¤ê¤â¡¢Mac StudioÄìÌÌÉÕ¶á¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬½¸¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥½¥ì¤È¤·¤Æ¥¤¥¤¤Î¤À¤¬¡¢Mac Studio¤ò´ù¤Î²¼¤Ë¤Ä¤ë¤¹¥«¥¿¥Á¤Ç»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Âç¤¤ÊÉÔÊØ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ä¤Ã¤¿Mac Studio²¼Êý¶õ´Ö¤¬¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
Mac Studio¤Î²¼¤Î¶õ´Ö¤Ï¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÈÎ¤Î°ìÈÌÅª¥µ¥¤¥º¤ÎÂµ´ù¤ä¥ï¥´¥ó¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡Mac Studio¤Î²¼¤Î¶õ´Ö¡¢¥â¥Î¤òÃÖ¤³¤¦¤È¤¹¤ì¤ÐÃÖ¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¡Ö¹â¤µ¡×¤·¤«¤Ê¤¤¡£·×Â¬¤¹¤ë¤È¡¢Mac Studio¤Î²¼¤Î¶õ´Ö¤Î¹â¤µ¤ÏÌó57cm¡£
¡¡¤³¤Î¶õ´Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¥ã¥¹¥¿ーÉÕ¤¤Î¥ï¥´¥ó¤äÂµ´ù¤Ê¤É¤¬¥¤¥¤¤È»×¤¦¡£¤Î¤À¤¬¡¢¹â¤µ¤¬Ìó57cmÌ¤Ëþ¤Î¥¥ã¥¹¥¿ーÉÕ¤¥ï¥´¥ó¤äÂµ´ù¤Ã¤Æ¤Î¤¬¡¢¤¤¤¯¤éÃµ¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤Ö¤ó¡¢²¶¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¥È¥ì¥¤¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆMac Studio¤ò´ù¤Î²¼¤Ë¤Ä¤ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖMac Studio¤Î²¼¤ËÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¹â¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¥～¡×¤È¤¤¤¦¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¤À¤¬ºÇ¶á¡¢¤³¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò°ìÈ¯²ò¾Ã¤·¤¿À½ÉÊ¤òÈ¯¸«¡£»ÈÍÑ³«»Ï¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Èó¾ï¤Ë¥¤¥¤´¶¤¸¤Ç»È¤¨¤¿¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
IKEA¤Î°ú¤½Ð¤·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖLENNART¡Ê¥ì¥Ã¥Êー¥ë¥È¡Ë¡×¤¬¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Õ¥£¥Ã¥È¡ª
¡¡¥¤¥¤´¶¤¸¤Ë»È¤¨¤¿¤Î¤ÇÀª¤¤Í¾¤Ã¤ÆÄÉ²Ã¤Ç2Âæ¤âÄÉ²Ã¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢IKEA¤Î°ú¤½Ð¤·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖLENNART¡Ê¥ì¥Ã¥Êー¥ë¥È¡Ë¡×¡£Ä¾ÈÎ²Á³Ê1999±ß¤Î¥ß¥çー¤Ë°Â¤¤¥¹¥Áー¥ë¥á¥Ã¥·¥å°ú¤½Ð¤·¤À¡£
IKEA¤Î°ú¤½Ð¤·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖLENNART¡Ê¥ì¥Ã¥Êー¥ë¥È¡Ë¡×¤Ï¥¹¥Áー¥ëÀ½¤Î°ú¤½Ð¤·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¸åÊý²¼Éô¤Ë¾®¤µ¤Ê¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬¤¢¤ê¡¢¼êÁ°¤ò¾¯¤·»ý¤Á¾å¤²¤ë¤ÈÍÆ°×¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡£¢¨²èÁü¤ÏIKEA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤è¤êÈ´¿è¡£
¥¹¥Áー¥ë¤Î¥Õ¥ìー¥à¤È¥¹¥Áー¥ë¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤â¤¯¤Ã¤Ä¤¯¡£¥«¥éー¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¢¨²èÁü¤ÏIKEA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤è¤êÈ´¿è¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥Ç¥¹¥¯²¼¼ýÇ¼¥¥ã¥¹¥¿ー¥ï¥´¥ó¤äÂµ´ù¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÇØ¤¬Äã¤á¡£´û¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¬¤¢¤ë¥Ç¥¹¥¯¤Î²¼¤Ë¤âÆþ¤ê¤½¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤À¡£¢¨²èÁü¤ÏIKEA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤è¤êÈ´¿è¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Éý30¡ß±ü¹Ô¤34¡ß¹â¤µ56cm¡£°ú¤½Ð¤·ÆâÉô¤Î±ü¹Ô¤¤Ï33cm¡£ºÇÂç²Ù½Å¤Ï¡Ö°ú¤½Ð¤·:5kg¡¢ºÇÂç²Ù½Å:5kg¡×¤È¤¢¤ê¡¢1¤Ä¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤Ä¤5kg¤Ç¡¢¥ï¥´¥ó¾åÉô¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤â5kg¡¢¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¶¯ÅÙ´¶¤À¤¬¸·Ì©¤ËÃÎ¤ë¤Ê¤é¥áー¥«ー¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¡£¢¨²èÁü¤ÏIKEA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤è¤êÈ´¿è¡£
¡¡¤Ç¡¢¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¹â¤µ¤¬ÀäÌ¯¡£Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê²¶¤Î´ù¤ËÄß¤Ã¤¿Mac Studio¤Î²¼¤Î¶õ´Ö¤Ï¡¢¹â¤µ¤¬Ìó57cm¡£ÂÐ¤·¤Æ¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¹â¤µ¤¬56cm¡£¤Û¤Ü¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ËÆþ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤¡～¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ôー¥Ã¥¿¥ê¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
·ü°Æ¤À¤Ã¤¿Mac Studio¤Î²¼¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢¤³¤Î°ú¤½Ð¤·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖLENNART¡Ê¥ì¥Ã¥Êー¥ë¥È¡Ë¡×¤¬¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¤¡¢ö
Mac StudioÄìÉô¤È°ú¤½Ð¤·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î´Ö¤Ë¤Ï»Ø1ËÜÊ¬¤¯¤é¤¤¤Î·ä´Ö¤¬¤¢¤ë¤À¤±¡£°ú¤½Ð¤·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¾åÌÌ¤â¥¹¥Áー¥ë¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤Î¤Ç¡¢Mac StudioÄìÌÌ¤«¤éÆþ¤ë¥¨¥¢¥Õ¥íー¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼ÙËâ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
°ú¤½Ð¤·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¼êÁ°¤ò¾¯¤·»ý¤Á¾å¤²¤Æ°ú¤¯¤È¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¸å¤íÄìÉô¤Î¥¥ã¥¹¥¿ー¡ß2¤Ë¤è¤ê¡¢°ú¤½Ð¤·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¤ï¤ê¤È¼«Í³¤ËÆ°¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢²¶´Ä¶¤Ë¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È´ù¤ÎµÓ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ´ù¤Î²¼¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ú¤½Ð¤·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¸åÊý²¼Éôº¸±¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ñー¥Ä¤ò1ËÜ³°¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã´³¹äÀ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¤È¤¯¤ËÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¬¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Þ¥Í¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ë¡£
¤Ê～¤ó¤«Íê¤ê¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ã¤·¤ç¡ª¡¡Åª¤Ê¡©
¡¡¤³¤Î°ú¤½Ð¤·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢Çã¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡Ö¤¨¤§～¤Ã¡©¡×¤È°¤¤°ÕÌ£¤Ç´¶¤¸¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ß¥çー¤Ë²ÚÔú¤Ç¡¢¤Ä¤¯¤êÅª¤Ë¤â¡Ö¡©¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¡£¼çÍ×¤Ê¥Õ¥ìー¥à¤É¤¦¤·¤Ï¥Í¥¸»ß¤á¤¹¤ë¤¬¡¢°ú¤½Ð¤·ÉôÊ¬¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¥×¥ìー¥È¤ò¡Ö¼ê¤ÇÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¡×¤«¤é¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¥Ô¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¡Ö¤À¤±¡×¡£¥×¥Ã¥·¥å¥Ô¥ó¤Ï¼ù»éÀ½¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÆâÁõ¸ÇÄê¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¥ê¥Ù¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö²¡¤·¹þ¤ó¤Ç»ß¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄêÊý¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÀ½ÉÊ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÀâÌÀ½ñ¤Ë¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡£
¤³¤ó¤Ê¥Ñー¥Ä¤ò»È¤¤¡¢¥¹¥Áー¥ë¥á¥Ã¥·¥å¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°°ú¤½Ð¤·¤¬ÊÑ·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¡£²¡¤·¤Æ¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ô¥ó¤À¡£
°ú¤½Ð¤·³°ÌÌ¤«¤é¥Ñー¥Ä¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
°ú¤½Ð¤·ÆâÌÌ¤Î¥Ñー¥ÄÉôÊ¬¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¨¤§¤§～¤Ã¡¢¤³¤ì¡¢ÉÔ°Õ¤Ë¥Ô¥ó¤¬È´¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤©～¡©¡¡¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¡¢¥¹¥Áー¥ë¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤ò¼ê¤ÇÀÞ¤Ã¤Æ¥«¥¿¥Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¥Øー¥¤Ê¤Î¤©～¡©¡¡¤È¡¢´í×ü¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¸÷¤ë¤±¤É¹äÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Êー¤ó¤«¾®¤µ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ß¤¿¤¤¤Ê¹½Â¤¤Ê¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÁÈ¤ß¾å¤²¤¿°ú¤½Ð¤·¤Ï¤ï¤ê¤ÈÍÆ°×¤ËÏÄ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥á¥Ã¥·¥å¤Î°ìÅÀ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¤È¤³¤ì¤Þ¤¿¥«¥ó¥¿¥ó¤ËÏÄ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¢¤¿¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÍê¤ê¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ë»×¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢·ë²Ì¥ªー¥é¥¤¤Ç¡¢ÂÑ²Ù½Å¶á¤¤½Å¤µ¤Î¥â¥Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¢°ú¤½Ð¤·¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤¨¤ÆÌµÍý¤ÊÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÑ·Á¤·¤Ê¤¤¤·ÏÄ¤ó¤À¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¡£Á°½Ò¤Î¼ù»éÀ½¥Ô¥ó¤âÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡°ú¤½Ð¤·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎºÇ½é¤Î1ÂæÌÜ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¯¤ËÌäÂê¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹½Â¤¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Àー¡×¤ÈÄÉ²Ã¤Ç2Âæ¹ØÆþ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â»Å»ö´ù¤Î¼þ°Ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤ä～°ú¤½Ð¤·¤¬½½Ê¬¤Ê¿ô¤¢¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Þ¤¨¤ë¥â¥Î¤¬Áý¤¨¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÊÒÉÕ¤¤¤Æ¥¤¥¤´¶¤¸¡£¤Þ¤¿¡¢°ú¤½Ð¤·¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ê¤«¤Ä¾åÉô¤¬·Ú¤¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ç¤Ê¤«¤Ë¤Ê¤Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤³¤ì¤ÇÄ¾ÈÎ²Á³Ê1999±ß¤ÏËþÂ´¶¹â¤¤¤Ã¤¹¤ï～¡£
°ú¤½Ð¤·¤Î¾å¤Ë¾¯¤··ä´Ö¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢°ú¤½Ð¤·¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Í¥ëÀ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ê¤Ë¤òÆþ¤ì¤¿¤«¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¤Æ¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢²¶¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËMac Studio¤Ê¤É¤ò´ù¤Î²¼¤Ë¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢²¼¤Î¶õ´Ö¤Î¹â¤µ¤¬Ìó57cm¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢IKEA¤Î°ú¤½Ð¤·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖLENNART¡Ê¥ì¥Ã¥Êー¥ë¥È¡Ë¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£LENNART¤Î¹â¤µ¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê56cm¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö´ù¤Î²¼¤Î¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Úー¥¹¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥êÆþ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¶¯ÅÙÅª¤Ë¤Ï»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Êー¤ó¤«¥ß¥çー¤Ë²ÚÔú¤Ê¹½Â¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¤´¶ãÌ£¤ò¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¶¯ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Ä¤¯¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥¤¥ä¡×¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£