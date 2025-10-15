¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¹â»ÔÁíºÛ¤¬Ï¢Î©¶¨µÄ¢ªÌ©¤«¤ËÂçÀ¯ÅÞ¤Ç¤Ê¤¤°Õ³°À¯ÅÞ¤ÈÂÐÃÌÍ×Ë¾¡¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¸å¤ËÀÄ»³µÄ°÷¤ËÅÁ¤¨¤ë¡¢ÆÉ¥Æ¥ì¡Ö£ô£å£î¡×¤ÇÌÀ¤«¤¹
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÄ»³ÈËÀ²»²±¡µÄ°÷¤¬£±£´Æü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÍ¼Êý¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ö¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥È£ô£å£î¡¥¡×¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤¿¡£Æ±Æü¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢µ¯Î©¤·¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¼Õºá¤·¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯ºö°ìÃ×¤Ç¤¤ëÅÞ¤Ë¤ÏÏ¢Î©¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¹â»Ô»á¤ÈÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤¬¡ÖÂçÀ¯ÅÞ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¾®²ñÇÉ¤È¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö£·¿Í¤Î½ê¡×¡Ê¡áÍ»Ö¡¦²þ³×¤Î²ñ¡Ë¤ä¡¢¡Ö»²À¯ÅÞ¡×¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»ä¤Ï¤½¤Î°ÕÌ£¤«¤é¤â¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£