£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£°»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï²¼¤²½Â¤ë¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü
NY³ô¼°14Æü¡ÊNY»þ´Ö11:11¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:11¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46023.67¡Ê-43.91¡¡-0.10%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22482.49¡Ê-212.12¡¡-0.96%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡47085¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+295¡¡+0.63%¡Ë
²¤½£³ô¼°14ÆüGMT15:11
±ÑFT100¡¡ 9447.81¡Ê+4.94¡¡+0.05%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24232.56¡Ê-155.37¡¡-0.64%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7924.92¡Ê-9.34¡¡-0.12%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.504¡Ê+0.002¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.046¡Ê+0.013¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.641¡Ê+0.022¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.315¡Ê-0.007¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.611¡Ê-0.025¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.588¡Ê-0.070¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.157¡Ê-0.012¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.234¡Ê-0.057¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.647¡Ê-0.034¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª11 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.36¡Ê-1.13¡¡-1.90%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4144.10¡Ê+11.10¡¡+0.27%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
111336.00¡Ê-4482.42¡¡-3.87%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1691Ëü5278±ß¡Ê-681014¡¡-3.87%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
