¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼½ÐÁöÇÏÁªÄê¥·¥ê¡¼¥ºÄÉ²Ã¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡×¥É¥Ð¥¤2°È¤âÄÉ²Ã
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊJCSA¡Ë¤Ï14Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¥Ç¡¼¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍèÇ¯¤Î¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊG3¡¢2·î14Æü¡¢¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¡¢¥À¡¼¥È1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼½ÐÁöÇÏÁªÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥í¡¼¥É¥È¥¥¥¶¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Î²¤½£¡¦ÃæÅì¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥Ù¥ì¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉS¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥í¥Ã¥¸S¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥ã¥ó¥ê¥å¥Ã¥¯¥é¥¬¥ë¥Ç¡¼¥ë¾Þ¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¢¥í¡¼¥É¥È¥¥¥¶¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óS¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Ã¥È¥óS¡¢¥É¥Ð¥¤¤ÎUAE¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¥É¥Ð¥¤¤ÎUAE2000¥®¥Ë¡¼¡Ê1·î23Æü¡Ë¡¢¥É¥Ð¥¤¥í¡¼¥É¥È¥¥¥¶¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼S¡Êµì¥¢¥ë¥Ð¥¹¥¿¥¥ä¡¢2·î20Æü¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢3¶¥Áö¤ò¥·¥ê¡¼¥º¤ËÄÉ²Ã¡£·×10¶¥Áö¤È¤Ê¤ê¡¢ÍèÇ¯¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì2Æ¬¤Ë¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê5·î2Æü¡¢¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¥À¥¦¥ó¥º¡¢¥À¡¼¥È2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¥À¥¦¥ó¥º¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¶¥Áö¤Ï¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬1Ãå30¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥É¥Ð¥¤¤Î2¶¥Áö¤Ï1Ãå20¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸µ¡¹¡¢UAE¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¥Õ¥í¥ê¥À¥À¡¼¥Ó¡¼¤ä¥Ö¥ë¡¼¥°¥é¥¹S¤Ê¤ÉÊÆ¹ñÆâ¤ÎºÇ½ÅÍ×¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÈÆ±¤¸¤¯1Ãå100¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾¡¤Æ¤ÐËÜÈÖ¤Î½ÐÁö¤¬Åö³Î¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JCSA²ñÄ¹¤Î¥Ð¥ó¥À¥ë¡¦¥Ó¥ó¡¦¥Ï¡¼¥ê¥É¡¦¥¢¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¤¥µ¥ë²¦»Ò¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼½ÐÁöÇÏÁªÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¶¥ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÁ°¿Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÇÏ¼ç¤Ï26Ç¯¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½êÍÇÏ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Ö¤È¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¥À¥¦¥ó¥º¼Ò¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÏÁÏÀß¸µÇ¯¤Î20Ç¯¡ÊÅö»þ¤Ï¥µ¥ó¥Ð¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ë¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¡¢21Ç¯¥Ô¥ó¥¯¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¡¢24Ç¯¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÈÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤¬3¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅì±óÀ¬¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÊÆ¹ñ¤Ø¡½¡½¡£¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼½ÐÁöÇÏÁªÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÁ´4Àï¡Ê¥«¥È¥ì¥¢S¡¢Á´ÆüËÜ2ºÐÍ¥½Ù¡¢¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹S¡¢ÉúÎµS¡Ë¤ÎÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁªÂò»è¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£