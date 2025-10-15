AI³èÍÑ¡ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¿Í¹©¿´Â¡¡ÉºîÀ®¤Ø¡¡¿´Â¡¤Î°Ü¿¢¤òÂÔ¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿·¤¿¤Ê´õË¾¤ò
AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÆÀ¸°åÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´Â¡¤Î°Ü¿¢¤òÂÔ¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿·¤¿¤Ê´õË¾¤òÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÅ·À¿´¼À´µ¤¬¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿°åÎÅ¤Î´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖAI¥Ð¥¤¥ª¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡×¤Ï¡¢¡ÖAI¤ÈºÆÀ¸°åÎÅ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼£ÎÅ¤òÆüËÜ¤Ç¤¼¤Ò¤È¤â¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¿´Â¡¤ÎºîÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI¥Ð¥¤¥ª¥á¥Ç¥£¥«¥ë ¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¦Ý¯ÅÄ¿°ì»á¡§
¤¤¤Þ68Ëü¿Í¤Û¤É¤Î¿·À¸»ù¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á100¿Í¤Ë1¿Í¡¢6800¿Í¤Ï²¿¤é¤«¤Î¿´¼À´µ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°Ü¿¢¤Ç¤·¤«µß¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬68¿Í¡£25¡ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡£
AI¤ä¥Ð¥¤¥ª¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÅý¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥Ê¡¼ÉÔÂ¤Î¤¿¤á°Ü¿¢¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤ÀèÅ·À¿´¼À´µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡¢ºÙË¦¤«¤éºî¤ë¡ÖÀ®Ä¹¤¹¤ëºÆÀ¸¿Í¹©¿´Â¡¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥Ð¥¤¥ª¥á¥Ç¥£¥«¥ë ¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¦Ý¯ÅÄ¿°ì»á¡§
À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆºÆÀ¸¤Î¿Í¹©¿´Â¡¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿Í´Ö¤ËÅêÍ¿¤·¤¿¤¤¡£