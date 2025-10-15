¡ÈÀï½Ñ¥«¥¿¡¼¥ë¡É¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë½é·âÇË¡Ä¹¶¼é¤ËÂç¼ÖÎØ¤Î10ÈÖ¡¦Æ²°ÂÎ§¡ÖËÜÂç²ñ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤½ËÜÊª¡×
[10.14 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]
¡¡¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂç¼ÖÎØ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Î²÷µó¤ò±é¤¸¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î10ÈÖ¤Ï¡¢Îò»ËÅªÇòÀ±¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆó¤Ä¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤¤¤¦¹ñ¤òÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Îò»Ë¤òºî¤Ã¤¿Æü¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏËÜÂç²ñ¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡Íø¤Î¸å¤ÇÅ£¤ò»É¤¹¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤½ËÜÊª¡£Èà¤é¤¬ËÜÅö¤ËËÜÂç²ñ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÏÃ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ö»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡9·î¤«¤é3»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¤ÈÄäÂÚ´¶¤¬Éº¤¦¤Ê¤«¤Ç¤â°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÄ©¤ó¤À¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡£¤½¤Î°Õµ¤¤Ï°ìÅÀ¡¢ÎôÀª¤Î¤Þ¤Þ0-2¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï·ù¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢MFÆ²°ÂÎ§(¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È)¤Ï¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎMFÆîÌîÂó¼Â(¥â¥Ê¥³)¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤¨¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¡Ö(±óÆ£)¹Ò¤¯¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢(ÈÄÁÒ)Þæ¤¯¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢(»°ãø)·°¤¯¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¡¢¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤òÀµÄ¾Á°È¾¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥àÅª¤Ë¤â¼ã¤¤¤·¡¢·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤é¤º¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂó¼Â¤¯¤ó¤ÈËÍ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Èó¾ï¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¸åÈ¾¤ËÎ×¤á¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Âç¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï²¿¤è¤êÂç¤¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾éÃÌ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Ï¡ØÀï½Ñ¥«¥¿¡¼¥ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¾éÃÌ¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç²á·ã¤Ë½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤(¾Ð)¡×¡£ÁÛµ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢0-1¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÇË¤Ã¤¿2022Ç¯Ëö¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Îµ²±¡£¼«¿È¤Î¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤µ¤ì¤¿¡Ö2¼ºÅÀÌÜ¤¬Í¾·×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤âÇ§¤á¤ëÆ²°Â¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¾¡Éé¤Î¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¼«ÂÎ¤Ï»î¹çÁ°¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀï½ÑÅª¤Ë¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤ËÂÎÎÏ¤¬²¹Â¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¸åÈ¾¤ËµÕÅ¾¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÂè2¼¡À¯¸¢¤Ï¼çÂÎÅª¤Ë¼çÂÎÅª¤Ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¡¢Á°È¾¤«¤é¡È¥¬¥ó¥×¥ì¡É(ÌÔÎõ¤Ê¥×¥ì¥¹)¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁê¼ê¤¬¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤Èº£Æü¤Ï¸åÈ¾¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆþ¤ì¤¿´¶¤¸¡×
¡¡ÂÎÎÏÌÌ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕÆ±ÍÍ¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥óÉÛ¿Ø¤¬µ¡Ç½¡£¤â¤È¤â¤È¡ÖÁê¼ê¤Î¸å¤í4Ëç¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Áê¼ê¼éÈ÷¿Ø¤ò¤Î¤ß¹þ¤ß¡¢°ìµ¤¤ËÅ¨¿Ø¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢¸åÈ¾7Ê¬¤«¤é¤ÎÌó20Ê¬´Ö¤Ç3¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¤¤¤¦ÂçµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÆ²°Â¤¬²Ì¤¿¤·¤¿ÌòÌÜ¤âÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£µ¢¿Ø¼éÈ÷¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾7Ê¬¤Ë¤ÏÌÔÎõ¤ÊÃæ±û¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÍ¶È¯¤·¡¢È¿·â¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë1ÅÀÌÜ¤ò±é½Ð¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¹¶Àª¤Ë²ó¤ë¤Ê¤«¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤ÈÆâ³°¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤ÇÁê¼ê¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤ò¹Ê¤é¤»¤º¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÅì¤ò¡È²òÊü¤¹¤ë¡ÉÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤¬¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç½ãÌé¤¯¤ó¤ò¥·¥ã¥É¡¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¿Þ¤ò´¶¤¸¤¿¡£½ãÌé¤¯¤ó¤òÁö¤é¤»¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£ËÍ¤¬Ãæ¤Ç¤ä¤ë¤è¤ê¤âËÍ¤¬³°¤Çµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡×¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Æ²°Â¤¬¥·¥ã¥É¡¼¡¢°ËÅì¤¬¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏµÕ¡£¤½¤ÎÇÛÃÖ¤¬¸«»ö¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë»É¤µ¤ê¡¢Îò»ËÅª¤Ê½éÇòÀ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤È²¿¤è¤êÂç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Æ²°Â¤ÏÎäÀÅ¤Ê¸«²ò¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÀï½Ñ¥«¥¿¡¼¥ë¡Ù¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢0-2¤ÏÀµÄ¾ËÜÂç²ñ¤À¤È¥¥Ä¤¤¤È»×¤¦¡£0-1¤Þ¤Ç¤ÏOK¤À¤È»×¤¦¤·¡¢2¼ºÅÀÌÜ¤¬Í¾·×¤À¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÏWÇÕ¤Ç¥É¥¤¥ÄÀï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢2¼ºÅÀ¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤ËµÕÅ¾¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤â¼ºÅÀ¤Ï¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£»î¹çÁ°¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤Æ¤«¤é2¼ºÅÀÌÜ¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²ÝÂê¡×
¡¡¤³¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â8¤«·î¸å¤ÎWÇÕ¤Ø¤ÎÄÌ²áÅÀ¡£¡ÖÁ°È¾¤Ë0-0¤Ç¸åÈ¾¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¾¯¤·Á°¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ1ÅÀ¡¢2ÅÀ¤Ç2-0¤Ç¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡ØÀï½Ñ¥«¥¿¡¼¥ë¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂç»¿À®¤À¤±¤É¡¢0-1¡¢0-2¤ÏÍ¾·×¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤½¤Î1ÅÀ¤¬Ã×Ì¿Åª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£·ë²ÌÅª¤ËµÕÅ¾¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¼¥í¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡£¸åÈ¾¤Î´ñ½±¹¶·â¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢Á°È¾¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤Ë²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
