¡¡2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¾¡Íø¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Àª¤¤¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÃÍÀé¶â¤ÎµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£FW¾åÅÄåºÀ¤¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½é¾¡Íø¤òÆ³¤¤¤¿»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤Ï(WÇÕ)ËÜÂç²ñ¤â¤½¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡0-2¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾õ¶·¤ÇÎ×¤ó¤À¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¤ÏÁ°¤«¤é¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¤¬Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢17Ê¬¤Ë¤ÏFWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç°ìµ¤¤ËÆ±ÅÀ¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿26Ê¬¡¢FW°ËÅì½ãÌé¤¬½³¤Ã¤¿º¸CK¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ØÁö¤ê¹þ¤àÃæ¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤«¤é¤Þ¤Ã¤¹¤°¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¾åÅÄ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¾åÅÄ¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¥×¥ì¡¼¤ò»ý¤ÁÌ£¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤«¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ï¡ÖÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¤¢¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë¤«¤é±ó¤¤¾ì½ê¤ËÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ØÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀDFÃ«¸ý¾´¸ç¤é¤ËÁê¼êÁª¼ê¤¬½¸Ãæ¡£¾åÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥¯¤¬³°¤ì¤ì¤Ð¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î´Ö¹ç¤¤¤òºî¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò´Ù¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¾åÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤â¤½¤³¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿°ËÅì¤È¤ÎÏ¢·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍ½Â¬¤â¤¢¤ë¤·¤É¤³¤ËÆ°¤¯¤«¡¢¤½¤³¤¬º£¤Ï³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¿¤è¤ê¤âÆ±ÅÀ¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤¯¤³¤È¤Ê¤¯Àï¤¤È´¤¡¢µÕÅ¾¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÆîÌî¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÈ¿·â¥à¡¼¥É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÃæ¤ÇÃæÂ¼¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤Ë¸þ¤±¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÎÉ¤¤»þ´ÖÂÓ¡É¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â·¤¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë²¡¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤â¡Ö2-2¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°ì²óÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç3¼ºÅÀÌÜ¤ò¤·¤ÆÀª¤¤¤¬ËÍ¤é¤Ë¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÁê¼ê¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê¼éÈ÷¤«¤é¹¶·â¤Ë·Ò¤²¤ë·Á¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¾¡Íø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ3-2¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤Î¤ÏÀ®¸ùÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÀï¤¤Êý¤Ë¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤ÆÎò»Ë¤ò¿·¤·¤¯ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤È´î¤Ó¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¶ß¤òÀµ¤¹¡£¡ÖËÍ¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇWÇÕÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼¡¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¤Þ¤¿²ÝÂê¹îÉþ¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÎÏ¢Â³¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤âÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡²ÃÆ£Ä¾´ô)
