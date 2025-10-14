ÆüËÜ¤ËÎò»ËÅªÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ï´Ú¹ñÀï¤ÎÂç¾¡¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Áê¼ê¤Ë3-2¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ÇÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Á°È¾26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥Ò¥¡¢32Ê¬¤ËFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¡¢Á°È¾¤À¤±¤Ç2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈÌÔÈ¿·â¡£7Ê¬¤ËFWÆîÌîÂó¼Â¡¢17Ê¬¤ËFWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤È¡¢26Ê¬¤Ë¤ÏFW°ËÅì½ãÌé¤ÎCK¤òFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢3-2¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡²áµî13»î¹ç2Ê¬¤±11ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡È²¦¹ñ¡ÉÁê¼ê¤Ë½éÇòÀ±¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎò»ËÅª°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¶þ¿«Åª¤Ê°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGlobo¡Ù¤ÏÆüËÜ¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ½éÇòÀ±¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬Á°È¾¤Ç2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¸ø¼°Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¡¢Ê£¿ô¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤â½é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï10Æü¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½¤«¤é5-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢WÇÕËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç1Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¢¥ê¥¢¥Ã¥Æ¥£»á¤Ï¡Öº£¤ÏÀ®¸ù¤òÎÈ¤Ë¡¢¥ß¥¹¤òÀµ¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇÅìµþ¤Ç¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ï´Ú¹ñÀï¤Ç¤Î5-0¤ÎÂç¾¡¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥Ò¥¡¢32Ê¬¤ËFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¡¢Á°È¾¤À¤±¤Ç2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈÌÔÈ¿·â¡£7Ê¬¤ËFWÆîÌîÂó¼Â¡¢17Ê¬¤ËFWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤È¡¢26Ê¬¤Ë¤ÏFW°ËÅì½ãÌé¤ÎCK¤òFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢3-2¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï10Æü¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½¤«¤é5-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢WÇÕËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç1Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¢¥ê¥¢¥Ã¥Æ¥£»á¤Ï¡Öº£¤ÏÀ®¸ù¤òÎÈ¤Ë¡¢¥ß¥¹¤òÀµ¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇÅìµþ¤Ç¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ï´Ú¹ñÀï¤Ç¤Î5-0¤ÎÂç¾¡¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£