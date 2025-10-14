4ÆüÁ°¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë0-5ÂçÇÔ¤Î´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¤È¥É¥í¡¼¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤«¤é2È¯´°Éõ¾¡Íø!!
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢2-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡10Æü¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç´Ú¹ñ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-5¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£Æ±Æü¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢´Ú¹ñ¤¬¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÇÔ¤«¤é¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ë´Ú¹ñ¤Ï¡¢Á°È¾15Ê¬¤ËMF¥ª¥à¡¦¥¸¥½¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾30Ê¬¤Ë¤ÏFW¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥å¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢´Ú¹ñ¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÎÈ¿·â¤òµö¤µ¤º¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ2-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬Á°È¾¤Ç0-2¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸åÈ¾¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬3-2¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡£ÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
