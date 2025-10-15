¡Ú¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Û°æ¾åÂó¿¿¤¬¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¡¡Å·¿´Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÐºö
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¡ÖPrime¡¡Video¡¡Boxing¡¡14¡×WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¡¡Ô12²óÀï¡Õ¡¡°æ¾åÂó¿¿¡¡¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡WBC¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬14Æü¡¢Âç¶¶¥¸¥à¤ÇÆüËÜÆ±µé8°Ì¤Îºä°æÍ¥ÂÀ¡Ê20¡áÂç¶¶¡Ë¤È6¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡WBC1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤È¤ÎWBCÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°Ãæ¤ÎÂó¿¿¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÆá¿ÜÀîÂÐºö¤Çºä°æ¤È¼ê¹ç¤ï¤»¡£ºä°æ¤ÏÀ¾µÜ¹áÉ÷¹â¤ÇÀ¤³¦¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¥¢¥Þ7´§¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¥Û¡¼¥×¤Ç¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤â5ÀïÁ´¾¡5KO¡£Âç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥à¥ï¡¼¥¯¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÂÇÅÝ¡¦Å·¿´¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¡£