ÆâÅÄºÌ¤¬¡¢11·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -¡Ù¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤è¤ê¡ÖExplosive Heart¡×¤òËÜÆüÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ÆâÅÄºÌ¤Î¡Ø¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê10¼þÇ¯¡Ù¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÉ½Âê¶Ê¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥ß¥ó¥È¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡¢¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡ÖSign¡×¡ÖReverb¡×¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Î10Ç¯¤Î²»³Ú³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ºî²È¿Ø¤Ë¤è¤ëÁ´11¶Ê¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¼ýÏ¿¡£
ËÜÆüÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ÖExplosive Heart¡×¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡ØÀïÂâ¥ì¥Ã¥É °ÛÀ¤³¦¤ÇËÁ¸±¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:birthday¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¡£ÆâÅÄºÌ¤¬2019Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖCandy Flavor¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ä¥«¥À¥¿¥«¥·¥²¤¬¥ê¥ß¥¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ØHyper¡ùMash Re:mix¡Ù¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä´¶¾ð¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
CD¤Ë¤ÏÀèÆü³«ºÅ¤·¤¿10¼þÇ¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£
◾️¡ØExplosive Heart - Hyper¡ùMash Re:mix by ¥Ä¥«¥À¥¿¥«¥·¥² -¡×
ÇÛ¿®¡§https://ayauchida.lnk.to/ExplosiveHeart_HyperMash_Remix
◾️¡ØRe:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -¡Ù
2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
CD¡§SACX-1117¡Ã¡ï3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ã¥ê¥ß¥¥µ¡¼¥º¥Î¡¼¥Ä·ÇºÜ
¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÈÎÇä
Í½Ìó¡§https://shop.columbia.jp/shop/e/euchidaRemix/
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01 ¥¢¥Ã¥×¥ë¥ß¥ó¥È - Emo phrase Re:mix by ¤è¤ë¡£& ½ÓÎ¶ -
02 ¥Ø¥ë¥×¡ª¡ª - Rush Candy Rave Re:mix by ¾®Ìîµ®¸÷ -
03 ¥¥ê¥¹¥Æ¥í - Slashed Down Re:mix by ¹â¶¶½¤Ê¿ -
04 Like a Bird - Geki Age Hardcore Re:mix by ¶âºê¿¿»Î -
05 Reverb - Digita-Loud Re:mix by Hiroaki Suzuki -
06 Sign - Hi-speed breakcore Re:mix by ºäÉô¹ä -
07 So Happy - So, Happily Ever After Re:mix by hisakuni -
08 Explosive Heart - Hyper¡ùMash Re:mix by ¥Ä¥«¥À¥¿¥«¥·¥² -
09 Floating Heart - Cosmetic garage Re:mix by nicely nice -
10 ¥ª¥ì¥ó¥¸ - Kirakiragtime Re:mix by ±ÊÄÍ·òÅÐ -
11¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Þ¥¼¥ó¥À - Piano RENDAN Re:mix by ¾¾ºä¹¯»Ê -
¢¡¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡¦LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É2Ëç¥»¥Ã¥È Re:1st SOLO LIVE Ver.
¤Þ¤¿¤Ï
¡¦LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É2Ëç¥»¥Ã¥È Re:birthday Ver.
¢¨LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ï¡¢9·î15Æü³«ºÅ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ÇÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥ß¥ó¥È - Emo phrase Re:mix by ¤è¤ë¡£& ½ÓÎ¶ -¡×
https://ayauchida.lnk.to/applemint_Emo_phrase_Remix