²»±©-otoha-¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎFERN PLANET¡Ö¥¤¥ë¥·¥ª¥ó¡×¤Î¥«¥Ð¡¼²»¸»¥ê¥ê¡¼¥¹
²»±©-otoha-¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤·¤¿¥Ð¥ó¥ÉFERN PLANET¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥ë¥·¥ª¥ó¡×¤Î¥«¥Ð¡¼²»¸»¤òÆÍÇ¡ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
²»±©-otoha-¤¬º£²ó¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡Ö¥¤¥ë¥·¥ª¥ó¡×¤Ï¡¢FERN PLANET¤¬³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡£°õ¾ÝÅª¤Ê¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤È¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Î¤»¡¢¤«¤Ä¤Æ¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ø¤Î°¦Êé¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¥«¥Ð¡¼²»¸»¤Ç¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î2¥Ñ¡¼¥È¤ò²»±©-otoha-¤¬±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
FERN PLANET¤Ï¡¢¡ã½½ÂåÇò½ñ2014¡ä¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ãÁ®¸÷¥é¥¤¥ª¥Ã¥È2014¡ä¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦Rick Rack¤òÁ°¿È¤È¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢¡Ö¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¥¬¡¼¥ë¥º¡×¡Ö¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡¦¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤â¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é2019Ç¯¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤·¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢²»±©-otoha-¤ÎX¤Ç¤ÏFERN PLANET¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ëSERINA¤¬»Ä¤·¤¿ºÇ¸å¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤³¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²»±©-otoha-¤Ï10·î28Æü21»þ¤«¤é¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯2·î21Æü¤Ë¤Ï¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¿ÀÆàÀî¡¦¡¦KT Zepp Yokohama¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡Ö¥¤¥ë¥·¥ª¥ó¡×
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://kmu.lnk.to/Illsion
◾️¡ã²»±©-otoha- Special One-man Live ¡Ø ½ÐÈ¯Á°Ìë ¡Ù¡ä
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
https://bio.to/-otoha-