©︎YX LABELS

aoenが、デジタルシングル「青春インクレディブル」を本日リリースし、タイトル曲「青春インクレディブル」のMVを公開した。

◆aoen 動画

突然始まった奇跡のような初恋と青春のときめきを爽やかなロックサウンドで表現したタイトル曲「青春インクレディブル」のMVは、ふとした瞬間初恋がはじまったメンバーの礼央（REO・18歳）を中心に、aoenがその恋を応援しながら全員で文化祭のステージを準備するという学校を舞台にした青春ストーリーが描かれている。制服姿に身を包んだaoenたちはまさに隣のクラスメイトのような等身大の青春を体現しており、初恋によってキラキラと輝き出した日々と、胸の高鳴りが感じられる映像に仕上がったという。

https://youtu.be/y7TPI8Yv5X4

”超青い”青春のときめきと初恋をテーマにしたデジタルシングル「青春インクレディブル」には、爽やかなロックサウンドのタイトル曲「青春インクレディブル」、青春の片思いと抑えきれない恋心をパワフルなサウンドとシュールな歌詞で表現した、ドラマ『おいしい離婚とどけます』主題歌「MXMM」、恋に落ちた熱っぽい感情と苦しさが描かれた「Cough Syrup」の3曲が収録されている。また、本シングルのリリースを記念して、SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースにて、メンバーからの超青い手紙がランダムで受け取れる「超⻘い下駄箱」モニュメントが設置されている。”青春あるある”を体験できる本イベントにもぜひ立ち寄ってほしい。

なおaoenは、11月16日にはNHK大阪ホールにて、12月7日には東京・豊洲PITにてデジタルシングル「青春インクレディブル」の発売を記念した＜aoen Digital Single発売記念Mini Live＜放課後インクレディブル＞＞の開催が決定しており、現在チケットの一般発売を受付中だ。

◾️デジタルシングル「青春インクレディブル」

2025年10月15日（水）リリース

再生：https://aoen.lnk.to/seishun_incredible ◆収録曲

青春インクレディブル

MXMM

Cough Syrup

関連リンク ◆aoen オフィシャルX

◆aoen オフィシャルInstagram

◆aoen オフィシャルYouTubeチャンネル

◆aoen オフィシャルTikTok

https://youtu.be/y7TPI8Yv5X4