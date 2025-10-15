¤Ü¤ë½Î¡¦ÅÄÊÕ¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅç¡ÉÆÈ¤êÀê¤á¤Ë¤¢¤ó¤ê¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ÖÀ¸°Õµ¤¤À¤è¡×
¤ª¾Ð¤¤¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¦¤Ü¤ë½Î¤ÎÅÄÊÕÃÒ²Ã¡Ê41ºÐ¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖÅÄÊÕ¤Î¤ªÃã²ñ¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¤¬¡¢10·î20Æü¤Þ¤ÇÀ¾Éð½ÂÃ«Å¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÅÄÊÕ¤Î¡È¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Þ¥¬¥¸¥ó¡É¤âÈÎÇäÃæ¤À¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½éÆü¤Î14Æü¡¢ÅÄÊÕ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ü¤ë½Î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¤¢¤ó¤ê¡¢¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¡¢¼ò´ó´õË¾¡Ë¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡È¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Þ¥¬¥¸¥ó¡É¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£
ÅÄÊÕ¤Ï¡Ö¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëóÊÎÛ¡¦ÀîÅç¡ÊÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
¤³¤ì¤Ë¤¢¤ó¤ê¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à»È¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Á¡£À¸°Õµ¤¤À¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀîÅç¤µ¤ó¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤Æ¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÊÕ¼«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡Ö¤ª¤¹¤¹¤áÊ¡²¬¥¹¥¤¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡×¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¡Ë¤Ê¤É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥ê¥Ã¥×¥Ý¡¼¥Á¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
