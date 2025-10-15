[¤ß¤ó¤Ê¤Î¥±ー¥¿¥¤]¡ÖLINE¡×¤¬Android Auto¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡9·î¾å½Ü¤´¤í¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖLINE¡×¤¬Android Auto¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£iOS¤ÎApple CarPlay¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂÐ±þºÑ¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¤ÎÁö¹ÔÃæ¡¢LINE¤ÎÄÌÃÎ¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Çµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï¼õ¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄÌÃÎ¡¢ÆÉ¤ß¾å¤²¡¢Äê·¿Ê¸¤Ë¤è¤ëÊÖ¿®¤Î¤ß¤Î¤è¤¦¤ÇÄÌÏÃ¤ÎÈ¯¿®¡¦±þÅú¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌÃÎ¤¬Íè¤ëÂÐ¾Ý¤Ï¥°¥ëー¥×¥Èー¥¯¤È1ÂÐ1¤Î¥Èー¥¯¥ëー¥à¤Î¤ß¡£¥Ø¥ë¥×¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¥¢¥×¥ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó15.15.1°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÄÌÃÎ¤¬Íè¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Æ±¤¸ÄÌÃÎ¤¬2ÅÙÍè¤ë
¡¡±¿Å¾Ãæ¤Ç¤â¤µ¤Ã¤ÈÆâÍÆ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£¹ñÆâ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤òÊú¤¨¤ëLINE¤¬¤Ä¤¤¤ËÂÐ±þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Android Auto¤ÎÍøÊØÀ¤â¤Ò¤È¤Ä¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±¿Å¾¤·¤ÆÃ¯¤«¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ê¤É¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤ó¤«¤ÏÊØÍø¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶Ë¤á¤Æ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê²ñÏÃÆâÍÆ¤¬¥«ー¥Ê¥Ó¤ÎÂç¤¤Ê²èÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Áö¹ÔÃæ¤À¤±¤Ë¡£
¡¡¾åµ¤Î¥Ø¥ë¥×¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Android Auto¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÄÌÃÎ²èÌÌ¤Î¥Ù¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þー¥¯¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÀßÄê¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Android AutoÂ¦¤ÇÀßÄêÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÈÄÌÃÎ¤Î¶¦Í¡×¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌÃÎ¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡ÖXperia 5 IV¡×¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡¢¹àÌÜ¤ÏÆ±¤¸¡£¡Ö¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÄÌÃÎ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤âÉ®¼Ô´Ä¶¤Ç¤ÏLINE¤ÎÄÌÃÎ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤³¤Î¾ì¹ç¡¢LINE°Ê³°¤ÎÄÌÃÎ¤âÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡ÊÃå¿®¤ÏÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤ÎÀßÄê¤«¤é¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Î¥¢¥×¥ê¤´¤È¤ËÄÌÃÎ¤ÏÁàºî¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Apple CarPlay¤Ï¤À¤¤¤ÖÁ°¤«¤éÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢LINE¤ÎAndroid AutoÂÐ±þ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µ¡Ç½Åª¤Ë¤Ï¾¯¡¹¥¹¥âー¥ë¥¹¥¿ー¥È´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£