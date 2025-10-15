[ÀÐÀî²¹¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¶È³¦ Watch¡×]povo¤ÎÀ®¸ù¤¬au¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ËÜ²È¤ËÍ¿¤¨¤ë¹¥±Æ¶Á¤È¤Ï
¡¡KDDI¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Öpovo2.0¡×¤¬¡¢10·î7Æü¤è¤ê¿·¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡5GB¡Ê30Æü´Ö¡Ë¤Î¾®ÍÆÎÌ¤ä¡¢60GB¡Ê365Æü¡Ë¤È¤¤¤¦Ä¹´ü´Ö¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡povo¤ò±¿±Ä¤¹¤ëKDDI Digital Life¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢3GB¡Ê30Æü´Ö¡Ë¤ò»È¤¦¥æー¥¶ー¤ÏÊ¿¶Ñ3.7GB¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¹ØÆþ¡£¤½¤³¤Ç¼ê´Ö¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ë5GB¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó²óÀþ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Î¤¦¤Á¡¢90Æü´Ö°Ê¾å¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î¹½À®Èæ¤¬1Ç¯È¾¤Ç1.7ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢90Æü´Ö°Ê¾å¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³È½¼¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡povo¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ4Ç¯¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤¬¡¢½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£povo¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢´ðËÜÎÁ¶â¤¬¥¼¥í±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤¬¡Ö¥á¥¤¥ó²óÀþ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬È¾Ê¬¡¢¥µ¥Ö²óÀþ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬È¾Ê¬¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¡×¡ÊKDDI Digital Life Ãæ»³Íý²ìCOO¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥µ¥Ö²óÀþ¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤â¡¢povo¤¬Äó¶¡¤¹¤ë½µËö¤À¤±¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¤Ê¤É¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¼¥í±ß¤Ç°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Î²óÀþ¤Ï365Æü´Ö¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¼«Ê¬¤ÎiPhone 17 Pro Max¤Ïahamo²óÀþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢30GB¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤ä¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ê¥É¥³¥â²óÀþ¤¬ÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç¡Ëpovo¤Î¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê6»þ´Ö¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢povo¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬É¬Í×¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤Î¤¬Àµ²ò¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆñÅÀ¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢É®¼Ô¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ßÀÅÄÃ£Ìï¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥æー¥¶ー¤¬¤É¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëAI¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡povo¤Ç¤ÏGPT-4o¤äPerplexity Sonar¤Ê¤É¤¬»È¤¨¤ë¡Öpovo AI¡×¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡ÖºÇÅ¬¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëAI¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡£
povo¤âLINEMO¤â¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯
¡¡KDDI¤Ç¤Ïau¤Ï¡Ö°Â¿´¡¦»È¤¤ÊüÂê¡×¡¢UQ¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¡×¡¢povo¤Ï¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢povo¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÆÍ¤È´¤±¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ö¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¡ÖLINEMO¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄó¶¡Ãæ¤À¡£
¡¡¥³¥ó¥·¥åー¥Þ»ö¶È¿ä¿ÊÅý³çLINEMO¡õY!mobile»ö¶È¿ä¿ÊËÜÉôËÜÉôÄ¹¤ÎÍÇÏ±Ñ²ð»á¤Ï¡Ö¥æー¥¶ーÂ°À¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÈLINEMO¤ÏÊä´°´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡LINEMO¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄó¶¡³«»ÏÅö½é¡¢¡ÖLINE¤ò»È¤¦¿Í¸þ¤±¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦Î©¤ÆÉÕ¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤â¡ÖLINE¤Î¥Èー¥¯¤ÈÄÌÏÃ¤¬»È¤¤ÊüÂê¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇLINE¥æー¥¶ー¸þ¤±¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢LINEMO¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¥³¥ó¥·¥åー¥Þ»ö¶ÈÅý³ç¤Ç¤¢¤ë»ûÈøÍÎ¹¬»á¤Ë¡ÖLINEMO¤ÏÉ¬Í×¤«¡×¤È¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡Ö¿·¤·¤¤»Üºö¤òÆ³Æþ¤¹¤ëºÝ¡¢LINEMO¤Ç·ë¹½¡¢»î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£LINEMO¤Ç»î¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥¶ーµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢±Æ¶Á¤â¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡LINEMO¤âpovo¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î·ÀÌó¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËWeb¾å¤Ç¤ÎÁàºîÀ¤ä¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¹¥¿ー¥È»þ¤«¤é»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç²þÁ±¤·¤Æ¤¤¿ÅÀ¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¤âÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢KDDIÂ¦¤Ç¤Ï¡Öpovo¤Ç24»þ´Ö¤Î¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¤¬¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ç¡¢au¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È½õ¸À¤·¤Æ¤¤¿¡×¡ÊÃæ»³»á¡Ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢au¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â9·î19Æü¤è¤ê¡Ö¥Çー¥¿1ÆüÊüÂê¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢povo¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢au¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
eSIM¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤âÃßÀÑ
¡¡KDDI¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢eSIM¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬ÃßÀÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï2021Ç¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢LINEMO¤Ç¤ÏeSIM¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£Åö»þ¡¢»ûÈø»á¤Ï¡ÖeSIM¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤Ï¥æー¥¶ー¤¬½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤é¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥È¤Ç¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿iPhone 17¥·¥êー¥º¤ÈiPhone Air¤Ç¤Ï¡¢eSIM¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£povo¤Ç¤Ï¡Ö³«¶ÈÅö½é¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢eSIMÃæ¿´¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î1～2¥«·î¡¢¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡£UI¡Ê¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤â²þÁ±¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¶ìÏ«¤Ê¤¯Æ³Æþ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿·µ¬²ÃÆþ¤Î4Ê¬¤Î3¤ÏeSIM¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÃæ»³»á¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡ÖÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Î°ã¤¤¡×¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢Â¦¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡Ö¼¡¤Ë¸þ¤±¤¿¤ª»î¤·¤Î¾ì¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥æー¥¶ー¿ô¤âÂ¿¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾®²ó¤ê¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢KDDI¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾å¼ê¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£