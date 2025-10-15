¡Ö¼ÂÊªÂç¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤«¡©¡¡°ð¾ë»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¦ÆÁÈø²ñÄ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í°ð¾ë»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï9·î28Æü¡¢ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Î¡Ö¤¤¤Ê¤®¥Ú¥¢¥Ñー¥¯¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ÂÊªÂç¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡×¤ÎÀßÃÖ5¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¦¹â¶¶ÎÉÊå»á¤È¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿Âç²Ï¸¶Ë®ÃË»á¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç²Ï¸¶»á¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ÎÀÎ¤«¤éÀèÁÄÂå¡¹°ð¾ë»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£³¹¤ÎÊÑ²½¤â¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤ÎÁ°ºî¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÂÀÍÛ¤Î²ç¥À¥°¥é¥à¡×¤Ç¤Î2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢Âç²Ï¸¶»á¤ÎÈ¯°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹â4m¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤¬¼çÌò¥á¥«¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçÀ¹¶·¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï³¤³°¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£°ð¾ë»Ô¤Ï2015Ç¯¤è¤ê¡ÖÂç²Ï¸¶Ë®ÃË¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ð¾ë»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï¼Â¹ÔÉôÂâ¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤è¤êÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼ÂÊªÂç¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤Ï¤½¤ÎÃì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤À¤¬¡¢Â¾¤Ë¤âÂç²Ï¸¶»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¡¢¡Ö¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯¡×¡¢¡Ö¥ä¥Ã¥¿ー¥ï¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÎÀßÃÖ¡¢»ÔÆâ¤òÇØ·Ê¤ËÉÁ¤¤¤¿¥á¥¤¥ó¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤ÉÂç²Ï¸¶»á¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À´Ñ¸÷»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¡Ö¼ÂÊªÂç¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥ÈÀßÃÖ5¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢°ð¾ë»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÆÁÈøÏÂÉ§»á¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡ÖÂç²Ï¸¶»á¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡×¤Ç¤¢¤ë°ð¾ë¤Ï¡¢º£¸å¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
º£²ó¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿°ð¾ë»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÆÁÈøÏÂÉ§»á
¡Ö¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬Íß¤·¤¤¡×¡¢Âç²Ï¸¶Ë®ÃË¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼Â¸½
――¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÁÈø»á¡§´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«»Ï¤Ï13»þ30Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÏÄ«8»þ¤«¤é²ñ¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¹½½ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®°Õ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ÎÇï¼ê¤â¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÎÏ¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð30Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ê¤é¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥µ¥Ö¥«¥ë¤¬¹ÔÀ¯¤Î´Ñ¸÷»Üºö¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¥¯ー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÏÀ¤³¦¤¬Ì¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤ëÊ¸²½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤ä¥¢¥Ë¥áÊ¸²½¤Ï¡ÈÉ½ÉñÂæ¡É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡¢´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÆÁÈø¤µ¤ó¤Ï°ð¾ë»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ²¿Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆÁÈø»á¡§»ä¤Ï°ð¾ë»Ô¤Î´Ñ¸÷¹ÔÀ¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ5Ç¯¡¢²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï5Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥½¥Õ¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÃÏ°èºî¤ê¡×¤Ë30Ç¯¶á¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«Ãóºß¤Î»þ¤Ë¥ì¥¸¥ãー»º¶È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏËÌ¶å½£»Ô¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥ïー¥ë¥É¡×¤Î»Å»ö¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸åÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Î¡Ö¤«¤º¤µ¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¥Ñー¥¯¡×¤Ç¤ÎMICE(¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È)¤Î»Å»ö¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä®ÅÄ»Ô´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡¢¼¡¤¤¤Ç°ð¾ë»Ô¤Î´Ñ¸÷»Üºö¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È½¸µÒ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¥¢¥Ë¥á¤Î»Å»ö¤Ï¤³¤Î¡ÖÂç²Ï¸¶Ë®ÃË¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¿§¡¹¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯¤ÎËèÆü¤Ç¤¹(¾Ð)¡£Âç²Ï¸¶ÀèÀ¸¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿·Á¯¤Ç»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¤³¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÂç²Ï¸¶Ë®ÃËÀèÀ¸¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¹¤´¤¤¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤òÀµÄ¾¤¢¤Þ¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»þ¤ËÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Íè¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÇ®°Õ¤Ç²þ¤á¤ÆÂç²Ï¸¶ÀèÀ¸¤¬¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤«¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬µ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¿Í¤¬¤³¤Î°ð¾ë¤Ë¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹¬±¿¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¦¹â¶¶ÎÉÊå»á(º¸)¤È¡¢¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿Âç²Ï¸¶Ë®ÃË»á¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ç¤Ï¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤ä¡Ö¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¸ì¤é¤ì¤¿
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿
――¥¢¥Ë¥á¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÆÁÈø»á¡§°ð¾ë»Ô¤ÏÂç²Ï¸¶Ë®ÃËÀèÀ¸¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¾Ü¤·¤¤¿Í¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö¼ÂÊªÂç¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢»Ô³°¤ÎÊý¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ä³¤³°¤Î¿Í¤Þ¤Ç¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤ò´Þ¤á¡¢»ÔÌ±¤ÎÊý¡¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"³°¤Î¿Í¤«¤é¤Î¿Íµ¤"¤¬Âç¤¤ÊÆ°¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÆÁÈø»á¤¬°ð¾ë»Ô¤Î´Ñ¸÷¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ10Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î¡ÖÂç²Ï¸¶Ë®ÃË¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÆÁÈø»á¡§¡ÖÂç²Ï¸¶Ë®ÃË¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Î¤Ï°ð¾ë»Ô»ÔÄ¹¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶¾¡¹À¤µ¤ó¤ÎÀè¸«¤ÎÌÀ¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£»ÔÄ¹¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç²Ï¸¶ÀèÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç²Ï¸¶ÀèÀ¸Â¦¤«¤é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç²Ï¸¶ÀèÀ¸¤Ï°ð¾ë»Ô¤ò¡È¤Õ¤ë¤µ¤È¡É¤È¤·¤ÆÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤ÏÆÃ¤ËÂç²Ï¸¶ÀèÀ¸¤Î±ü¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢Âç²Ï¸¶ÀèÀ¸¤ò¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¡¡°ð¾ë»Ô¤Ï´Ñ¸÷¤ÎÃì¤ò4¤ÄÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Á³¤ÈÎò»Ë¡×¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿¡Ö¥ì¥¸¥ãー¡×¡£¤½¤·¤Æ4¤Ä¤á¤¬¡ÖÂç²Ï¸¶Ë®ÃË¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖÂç²Ï¸¶Ë®ÃË¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï2015Ç¯¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤Ãì¤Ç¤¹¡£¹â¶¶»ÔÄ¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Í×ÁÇ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î³¹¤ËÂç²Ï¸¶ÀèÀ¸¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ï°ð¾ë¤Î»ÔÌ±¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¡¢³¹Á´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤Î¡ÖÂç²Ï¸¶Ë®ÃË¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÃæ¿´¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ö¼ÂÊªÂç¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤ÏÈæ³ÓÅª¥Þ¥¤¥Êー¤È¸À¤¨¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡Ö¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆÁÈø»á¡§»ä¤â¡Ö¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤ÏÀÎ¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£4m¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¼³èÌö¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·àÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤ò³Ø¤ó¤Ç´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å¤Î°Ç»Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¸å¡¢À¤³¦¤Ç¤ÎÊ¶Áè¤â¼è¤ê¾å¤²¤ë¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤Î»þÂå´¶³Ð¤Ë¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂ¿ËàÃÏ°è¤ÏÊÆ·³¤Î´ðÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Àï¼Ö¤¬Áö¤ëÉ÷·Ê¤Ê¤É¡¢·³ÍÑ¼ÖÎ¾¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Âç²Ï¸¶ÀèÀ¸¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£4m¤Î¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç²Ï¸¶ÀèÀ¸¤È¿§¡¹¤ÊÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼Â¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Î¼ÂÊªÂçÎ©Áü¤Ï¤ªÂæ¾ì¤Ê¤É¿ô¥«½ê¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²Ï¸¶ÀèÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥á¥«¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¼ÂÊªÂçÎ©Áü¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤¹¤°¤ËÎ©ÁüÀ½ºî¤Î¤¿¤á¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶â³Û¤Ï¤ª¤è¤½2,500Ëü±ß¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ½ºîÈñ¤ò¤É¤¦Ç±½Ð¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤³¤ÇÅìµþÅÔ¤Î¥¢¥Ë¥á¸þ¤±¤ÎÊä½õ¶â¤Ç2,000Ëü±ß¡¢¤µ¤é¤ËÂç²Ï¸¶ÀèÀ¸¤´¼«¿È¤Ë¤â½Ð»ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ç¡Ö¼ÂÊªÂç¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡Ö¼ÂÊªÂç¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤Ë¤ÏÂç²Ï¸¶ÀèÀ¸¤´¼«¿È¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¶¯¤¤»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½¤ò¤ª½õ¤±¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÂÊªÂç¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤ÏÂç²Ï¸¶»á¤Î¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦
――»ä¼«¿È¤³¤Î¡Ö¼ÂÊªÂç¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤ò¸«¤Ë½é¤á¤Æ°ð¾ë»Ô¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆÁÈø»á¡§¡Ö¼ÂÊªÂç¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°Î©Áü¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Ê¤®¥Ú¥¢¥Ñー¥¯Æâ¤Î´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡Ö¤¤¤Ê¤®È¯¿®´ðÃÏ ¥Ú¥¢¥Æ¥é¥¹¡×¤Î½¸µÒ¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¡¢¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù´ØÏ¢¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤âÈó¾ï¤Ë¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÂç²Ï¸¶Ë®ÃË¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½©ÍÕ¸¶¤Ç¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÄ´¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀª¤¤¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢º£¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤¤¤Î¤«¡¢¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼ÂÊªÂç¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤Î¿Íµ¤¤ÏÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¤Ê¤É»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥°¥Ã¥º¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤ÏÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¹¤ó¤Ç¡¢Âç¤¤Ê»Ô¾ì¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½©ÍÕ¸¶¤ÎÆÃ¤Ë¥¬¥ó¥À¥à´ØÏ¢¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀª¤¤¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¸½¾ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÇÄ°®¤¹¤ëÂç»ö¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥æー¥¶ー¤¬¾¦ÉÊ¤ò¸«¤ëÌÜ¤Îµ±¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÇ®¿´¤µ¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®¤µ¤¬»þÂå¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¤³¤Î¥æー¥¶ーÃ£¤ÎÀª¤¤¤ÏËÜÊª¤À¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
――¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡¢¡Ö°ð¾ë¤Î¶ì¤¤¥³ー¥Òー¡×¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤Ë¤¤¤Ê¤®¥Ú¥¢¥Æ¥é¥¹¤ÎÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Ï¡¢¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÆÁÈø»á¡§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÂç²Ï¸¶ÀèÀ¸¤ä¡¢¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ú¥¢¥Æ¥é¥¹¡×¤Çµá¿Í¤ò¤¹¤ë¤È¡ÖÂç²Ï¸¶Ë®ÃË¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¿´¤Ê¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ú¥¢¥Æ¥é¥¹¡×¤Ë¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¸¼¨Êª°Ê³°¤Ë¤âÊü±ÇÅö»þ¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»äÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤¬³¹¤Î´Ñ¸÷¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃ£¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ñ¸÷»ö¶È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ä¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤º¤Ã¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀª¤¤¤Ï¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð»ä¤¬¤«¤Ä¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯²»³Ú»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢±éÁÕ¼ÔÃ£¤¬¡ÖÊ¹¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ÎÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÂç²Ï¸¶Ë®ÃË¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥æー¥¶ー¤¬À¹¤ê¾å¤²¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤½¤³¤Ë±þ¤¨¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Î»Å»ö¤È¤Ï°ã¤¦¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë"¥Ü¥È¥à¥º"¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È(¾Ð)¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢¡Ö¥¦¥É¤Î¶ì¤¤¥³ー¥Òー¡×¤¬°û¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ú¥¢¥Æ¥é¥¹¡×¤ÏÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿
Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»äÊª¤â¤¢¤ë
――¥æー¥¶ー¤ä¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂç²Ï¸¶Ë®ÃË¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÁÈø»á¡§»ä¸Ä¿Í¤ÎÌ´¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂç²Ï¸¶Ë®ÃË¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¿§¡¹¥Ïー¥É¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤¼¤Ò¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È(¾Ð)¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¹Í¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Î°ìÁØ¤Î½¼¼Â¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢°ð¾ë¤ÎÎÉ¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ð¾ë»Ô¤«¤éÈ¯¿®¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬³§¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Ë¾þ¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Âç²Ï¸¶ÀèÀ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹â¶¶´ÆÆÄ¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¤«¤±¡¢¡ÖÂç²Ï¸¶Ë®ÃË¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³¹¡×¡¢¡Ö°ð¾ë¤Ï¥á¥«¤ÎÀ»ÃÏ¤À¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä»¼è¸©¶¹Á»Ô¤Î¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¥±ー¥¹¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
――ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÁÈø»á¡§»ä¤¿¤Á¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÅª¤Ï¡Ö°ð¾ë»Ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹â¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ð¾ë(¤¤¤Ê¤®)»Ô¤Ê¤Î¤Ëº£¤Ç¤â¡Ö¤¤¤Ê¤²¡×¤ÈÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿½ê¤âÊ§¿¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ð¾ë»Ô¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼ÂÊªÂç¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¡¢¡ÖÂç²Ï¸¶Ë®ÃË¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ê¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£¸å¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
――¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç²Ï¸¶Ë®ÃË¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼ÂÊªÂç¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°Î©Áü¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿³èµ¤¡¢°ð¾ë»Ô¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÉ®¼Ô¤â¤½¤ÎÃÂÀ¸»þ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇ®°Õ¤ÏÆÈÆÃ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬°ð¾ë»Ô¤Ë³èµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òº£²ó²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Âç²Ï¸¶Ë®ÃË»á¤È¤¤¤¦¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ç¤¢¤ë°ð¾ë»Ô¤¬¡¢Âç²Ï¸¶»á¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÄ®¤ª¤³¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤Î³èÆ°¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÂç²Ï¸¶»á¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò²þ¤á¤ÆÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£¸å¤â°ð¾ë»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
(C)¥µ¥ó¥é¥¤¥º