¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤Ç²ÝÂê²ò·è¤Ø¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×½¸·ë¡¡AI¡ß¥²¡¼¥à¤Ç¶µ°é³Êº¹²ò¾Ã¤â
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤à¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤ÉÌó100¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤äÅ¸¼¨¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖIMPACT STARTUP SUMMIT2025¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤âÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ¡¦ÊÆÎÉ¤Ï¤ë¤«ÂåÉ½Íý»ö¡§
¼Ò²ñÌäÂê²ò·è¤Î¼çÂÎ¤ò¹ñ¤ä¹ÔÀ¯¤À¤±¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¿·¤·¤¤¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Çº¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÎÎ°è¤â²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤È¥²¡¼¥à¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿±Ñ¸ì¶µ°é¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥°¥Ê¤È¤Õ¤·¤®¤Î¾¯½÷¡×¡£
¤¤¤¤È¯²»¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÅ¨¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥°¥Ê¤È¤Õ¤·¤®¤Î¾¯½÷¡×¤Ï³Ø¹»¸þ¤±¤ËÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¡¢±Ñ¸ì¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è³Êº¹¤ä²ÈÄí³Êº¹¤È¤¤¤Ã¤¿¶µ°é¤Î³Êº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯Îð¤äÂÎ¤Î°ã¤¤¡¢¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯ºÂ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°Ø»Ò¡ÖIKOU¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ë³Ð¾ã³²¤ÎÊý¤¬¼ª¤ä¼ê¤ò¤Õ¤µ¤¬¤º¤ËÂ¸µ¤«¤é¤Î¿¶Æ°¤òÍê¤ê¤Ë¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥È¤ä¶Ê¤¬¤ëº¸±¦¤Î¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖASHIRASE¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
GPS¡Ê±ÒÀ±ÍøÍÑÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Î¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ¡¦ÊÆÎÉ¤Ï¤ë¤«ÂåÉ½Íý»ö¡§
º£¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤¬¿·¤·¤¤¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÎÎ°è¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤â²ò·è¤Ç¤¤ë¡£