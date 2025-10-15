ÃÎ°é»¨»ï¡ÖÍÄÃÕ±à 2025Ç¯12¡¦1·î¹æ¡×¤Î¤¯¤é¼÷»Ê¥³¥é¥ÜÉÕÏ¿¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç¾Ò²ðÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¤¥²ー¥àÅÐ¾ì¡ª ¡Ö¤³¤¦¤¤ó¤¹¤·¥«¥Ðー¡×¤âÃé¼ÂºÆ¸½
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢ÍÄ»ù¸þ¤±ÃÎ°é»¨»ï¡ÖÍÄÃÕ±à 2025Ç¯12¡¦1·î¹æ¡×¤ò10·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,480±ß¡£
¡¡¡ÖÍÄÃÕ±à¡×¤Ï¡¢4¡¦5¡¦6ºÐ¤Î¹¥´ñ¿´±þ±ç»¨»ï¡£¥æ¥Ëー¥¯¤Ê´ë¶È¥³¥é¥ÜÉÕÏ¿¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÍ·¤ó¤Ç³Ø¤Ù¤ë´ë²è¡¢ÃÎ°é¥É¥ê¥ë¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¤È³Ø¤Ó¤¬1ºý¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯12¡¦1·î¹æ¤ÎÉÕÏ¿¤Ë¤Ï¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§ー¥ó¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤Î¥³¥é¥ÜÉÕÏ¿¡Ö¤ª¤Ï¤·¤Ç¡ª ¤«¤¤¤Æ¤ó¤º¤· ¤Ä¤«¤ß¥²ー¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÍÄÃÕ±à¡×¤È¤¯¤é¼÷»Ê¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï3²óÌÜ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÉÕÏ¿¤Ï¤¯¤é¼÷»Ê¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¼÷»Ê¥ìー¥ó¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤ó¤¹¤·¥«¥Ðー¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡È¯ÇäÁ°¤Ë¾®³Ø´ÛÊÔ½¸Éô¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¡¢ÉÕÏ¿¤ò»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²áµî¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÉÕÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¶¤Ã¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
「幼稚園 2025年12・1月号」お知らせページ
³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¡Ö¤«¤¤¤Æ¤ó¤º¤· ¤Ä¤«¤ß¥²ー¥à¡×¤¬ÉÕÏ¿¤ËÅÐ¾ì¡ª 3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¥³¥é¥Ü¤Ï¡È¼÷»Ê¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹
¡¡¾®³Ø´Û¤Î»¨»ï¡ÖÍÄÃÕ±à¡×¤Ç¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¥³¥é¥ÜÉÕÏ¿¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯¤È2022Ç¯¤ËÂ³¤3ÅÙÌÜ¡£º£²ó¤Ï1²óÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÉÕÏ¿¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢2²óÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¤³¤¦¤¤ó¤¹¤·¥«¥Ðー¡×¤ÎºÆ¸½¤Ê¤É¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í·¤ÓÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±ß·Á¤Î²óÅ¾¥ìー¥ó¤¬¤¼¤ó¤Þ¤¤¤ÎÎÏ¤Ç¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÈ¤¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Î¤ª»®¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤ª¤¹¤·¤Î¥Í¥¿¤Ï¡¢¤¯¤é¼÷»Ê¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¡Ê²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÎµÒÁØ¤Ë¤è¤¯¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ê¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤°¤í¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃãÏÒ¾ø¤·¤ä¥Ý¥Æ¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤âÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÕÏ¿¤Ï»æ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂæ»æ¤«¤é³°¤·¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤Ã¤¿¤êº¹¤·¹þ¤ó¤À¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿´ÊÃ±¤Êºî¶È¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ²ÄÇ½¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ê£¿ô¤ÎºÙ¤«¤Ê¥Ñー¥Ä¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð40Ê¬¤Û¤É¤Î½êÍ×»þ´Ö¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¡ÖÍÄÃÕ±à¡×¤ÎÉÕÏ¿¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëºÝ¤Ï¤¼¤Ò¿Æ»Ò¤Ç¥¢¥ì¥³¥ì»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤¬º£²ó¤ÎÉÕÏ¿¡Ö¤ª¤Ï¤·¤Ç¡ª ¤«¤¤¤Æ¤ó¤º¤· ¤Ä¤«¤ß¥²ー¥à¡×¤ÎÁ´ËÆ¤À
²óÅ¾¥ìー¥ó¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¼¤ó¤Þ¤¤¤ò²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÌÜ°ìÇÕ²ó¤¹¤È¥ìー¥ó¤ÏºÇÂç¤Ç30ÉÃ¤Û¤É²óÅ¾¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥¹¥Ôー¥É¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¹¤·¤òÄÏ¤à¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤á¤ë
ÉÕÂ°¤ÎÈ¤¤Ç¤ª¤¹¤·¤ò¾å¼ê¤¯ÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡£È¤¤Î»È¤¤Êý¤â³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
º£²ó¤ÎÉÕÏ¿¤Ç¤Ï¤¯¤é¼÷»Ê¤Ê¤é¤Ç¤ÏÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤È¤â¸À¤¨¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤³¤¦¤¤ó¤¹¤·¥«¥Ðー¡×¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¥®¥ß¥Ã¥¯¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤
ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¿¤Ë¤ÏÃãÏÒ¾ø¤·¡¢¥Ý¥Æ¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤â
¤³¤Á¤é¤Ï¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Í¥¿¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤¯¤é¼÷»Ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡¢2´Ó¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î²èÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¡£¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Î¾È¤ê¤Ê¤É¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â»£±Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤¬¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Î¢ÏÃ¤âÊ¹¤±¤¿
¤¹¤·¥ìー¥ó¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¤â¿ï½ê¤Ë¤¯¤é¼÷»Ê´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡£ÃíÊ¸ÍÑ¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤«¤Ê¤êÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ëÆâ¤Ë¤¯¤é¼÷»Ê¤Ø¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÕÏ¿°Ê³°¤Ë¤â¡¢»¨»ïÆâ¤Ç¤Ï5¥Úー¥¸¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¯¤é¼÷»Ê¤ÎÆÃ½¸¤òÅ¸³«¡£¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¤¯¤é¼÷»Ê¤ä¤ª¤¹¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö´ë²è¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤ª¤¹¤·¤Î¥Í¥¿¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡È¼÷»Ê¡ÉÁ´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¯¤é¼÷»Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤âÏÃ¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥³¥é¥Ü¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¤¹¤·¤Ø¤Î¶½Ì£¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÍÄÃÕ±à¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¡×¤Ë±è¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÍÄÃÕ±à 2025Ç¯12¡¦1·î¹æ¡×½ñ±Æ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¡£ÉÕÏ¿°Ê³°¤Ë¤â¤¯¤é¼÷»ÊÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ß¤À
¤³¤Á¤é¤Ï²áµî¤Î¤¯¤é¼÷»Ê¥³¥é¥Ü¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿»¨»ï¡£2018Ç¯¤Î1²óÌÜ¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ïº£²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯²óÅ¾¤º¤·¤ò¤Ä¤«¤à¥²ー¥à¤¬¡¢2022Ç¯¤Î2²óÌÜ¥³¥é¥Ü¤Ç¤ÏÆ°¤¯¤ª¤¹¤·¥³¥ó¥Ù¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£2²óÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü»þÅÀ¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤ó¤¹¤·¥«¥Ðー¡×¤ÎºÆ¸½¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿
ÍÄ»ù¸þ¤±¤ÈÉî¤ë¤Ê¤«¤ì¡£¡ÖÍÄÃÕ±à¡×¤ÎÉÕÏ¿¤ÏÂç¿Í¤Ç¤âÓ¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡ª
¡¡¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÍÄÃÕ±à¡×¤È¤¯¤é¼÷»Ê¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¾®³Ø´ÛÊÔ½¸Éô¤Ç¤Î¼èºà¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎòÂå¡ÖÍÄÃÕ±à¡×¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÉÕÏ¿¤ò°ìÉô¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÀ»ï¤Ç¤â²áµî¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¼ÂÊª¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢²»À¼¤ä²ÄÆ°¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢ÀµÄ¾¡ÖÍÄ»ù¸þ¤±»¨»ï¤ÎÉÕÏ¿¤Ê¤Î¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¤¯¤é¼÷»Ê¥³¥é¥ÜÉÕÏ¿¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤ÉôÎà¤ËÆþ¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¤¼¤Ò¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿Êý¤Ï¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
ÎòÂå¡ÖÍÄÃÕ±à¡×¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÉÕÏ¿¤¬¤º¤é¤ê¡ª
¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÍÄÃÕ±à 2024Ç¯10¡¦11·î¹æ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÉÕÏ¿¤Î¡Ö¤ª¤ä¤³¤Ç¡ªAED¤¿¤¤¤±¤ó¥»¥Ã¥È¡×
°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¤Î¡ÖÆüËÜ¸÷ÅÅ¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜÉÕÏ¿¤Ç¡¢¡ÖÉáµÚ¥¿¥¤¥×AED¡×¤ò¤Û¤ÜÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¹©ºî¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤³¤ì¤Ï¡ÖÍÄÃÕ±à 2024Ç¯4¡¦5·î¹æ¡×¤ÎÉÕÏ¿¡Ö¤³¤¦¤·¤å¤¦¤Ç¤ó¤ï¡×¡£¹â¤µ30cm¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤â¶Ã¤¤À¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Û¥ó¥«ー¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¼õÏÃ´ï¤òÃÖ¤¯¤È¡¢¥«ー¥É¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤â´°Á´ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÍÄÃÕ±à 2021Ç¯5·î¹æ¡×¤Ë¤ÏÅì¼Ç¥Æ¥Ã¥¯¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¡×¤¬ÅÐ¾ì
¾¦ÉÊ¤ò¥»¥ó¥µー¤Ë¤«¤¶¤¹¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢²»À¼¤¬Î®¤ì¤ë¶Ã¤¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÍÄÃÕ±à 2022Ç¯5¡¦6·î¹æ¡×¤ÎÉÕÏ¿¡Ö¤¸¤É¤¦¤«¤¤¤µ¤Ä¤¡×¤À
¼ÂºÝ¤Î¼«Æ°²þ»¥µ¡¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëJRÅìÆüËÜ¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤È¤Î¥³¥é¥ÜÉÕÏ¿¤Ç¡¢Suica¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¥Ô¥Ã¡ª¤È²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢¼«Æ°¤Ç¥É¥¢¤¬³«¤¯¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë
Åö»þ¤Î»¨»ï¤â°ì½ï¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿
¤Û¤«¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÉÕÏ¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÂç¿Í¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä
