¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÂç»³Àé¹¡¡Á°È¾Å¾Ê¤¢ª½àÍ¥£¶Ãå¡ÖÂÎ¤ÏÂç¾æÉ×¡£À°È÷¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£µÀï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡×¤Ï£±£´Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âç»³Àé¹¡Ê£²£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£²£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¥«¥É¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Þ£°£µ¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥ÈÍ¥Àª¡££³¥³¡¼¥¹¤ÎÂçÂìÌÀÆü¹á¤¬¿¤ÓÊÖ¤·¤ÆÂç»³¤ÏºÇÆâº¹¤·¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¾å°Ì¿Ê½Ð¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢°ú¤ÇÈ¤ò¤Ê¤¾¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸åÊý¤Ë¸åÂà¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ£¶Ãå¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾£·£Ò¤Ç¤Ï£±¼þ£²£Í¤ÇÅ¾Ê¤¡£¥Ô¥¹¥È¥ó¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¥ê¥ó¥°¤ò¸ò´¹¤·¤Æ½àÍ¥¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£½àÍ¥¤ò½ª¤¨¤Æ¡ÖÂÎ¤ÏÂç¾æÉ×¡£½àÍ¥¤Ï¥Ô¥¹¥È¥ó¤È¥ê¥ó¥°¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤±¤É¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¾è¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£À°È÷¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£