¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤ÇÃÏ¿Ì ¼¯»ùÅç½½ÅçÂ¼¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ£³ ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·
14Æü¸á¸å11»þ23Ê¬¤´¤íºÇÂç¿ÌÅÙ£³¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Ï¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤Ç¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó20¥¥í¥áー¥È¥ë¡£ ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï3.2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¤Ï¡¢¿ÌÅÙ£³¤¬¼¯»ùÅç½½ÅçÂ¼¡¢ ¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¸½ºß¡¢¡ÖºÇÂç¿ÌÅÙ£³°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¡×¤ò¸¶¹Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿ÌÅÙ£±～£²¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸»þ´Ö¡¢¿Ì¸»ÃÏ¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï¡¢MBC¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¡Ö¼¯»ùÅç¸©ÆâÃÏ¿Ì¤Þ¤È¤á¡×¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
¿À»ö,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¹©¾ì,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ë¡Í×,
°ËÅì»Ô,
Åìµþ,
½»Âð