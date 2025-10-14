ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·Â³¤¯ ¶â1¥°¥é¥à2.2Ëü±ßÄ¶¤Ë¡¡ÂÐÃæ¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É·üÇ°¤Ê¤É¼õ¤±
¶â¤Î²Á³Ê¤¬2Ëü2000±ß¤òÆÍÇË¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ²Á³Ê¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤ÎÅ¹Æ¬¾®Çä²Á³Ê¤Ï14Æü¸á¸å2»þ»þÅÀ¤Ç¡¢1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê2Ëü2463±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶â¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢2Ëü2000±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
13Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¶â¤ÎÀèÊª²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢1¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹¡ÊÌó31¥°¥é¥à¡Ë¤¢¤¿¤ê4100¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¿å½à¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ²Á³Ê¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë100¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÊÆÃæ¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤ò¤á¤°¤ë·üÇ°¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ëÃæ¡¢°ÂÁ´»ñ»º¤È¤µ¤ì¤ë¶â¤ÎÇã¤¤¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£