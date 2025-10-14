Î©·û¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±3ÅÞ¼ó¤¢¤¹²ñÃÌ¡¡¼óÁê»ØÌ¾¤Ø ÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¶¨µÄ¡¡¹â»ÔÁíºÛ ¸øÌÀÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÄÄ¼Õ
¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤ÎÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤¬²ñÃÌ¤·¡¢15Æü¤Ë3ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3ÅÞ¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Î©·û¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤¬3ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢15Æü¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡¦ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃæ»Ê´´»öÄ¹¤Ï¡¢À¯ºö¤Î°ìÃ×¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡§
·ûË¡¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê´ðËÜÍýÇ°¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤«¡£¼¡¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤ªÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤Ë¿ä¤¹À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¸¶È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢15Æü¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁíºÛ¡§
º£²ó¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¡Ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÁ´¤Æ¤ÎµÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò³«¤¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤¬¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÄ°÷¤Î°ìÉô¤«¤é¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯ÀÐÇË¼óÁê¤ÇÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º©ÃÌ²ñ½ªÎ»¸å¡¢ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ª¤ª¤à¤ÍµÄ°÷¤ÏÍý²ò¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¼óÁê»ØÌ¾¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíºÛ¡§
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½÷¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤âÄü¤á¤Þ¤»¤ó¡£¼óÁê»ØÌ¾¤Î¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¡£Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¡¢»ä¤Î·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤Ï15Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤È¸ÄÊÌ¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£