¤µ¤é¤µ¡¢¿·¶Ê¡ÖThinking of You¡×¤ò10·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡¡J-WAVE¡ØSTEP ONE¡Ù¤Ë¤Æ½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤â

¡¡¤µ¤é¤µ¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖThinking of You¡×¤ò10·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ10·î15Æü¤Î¡ØSTEP ONE¡Ù¡ÊJ-WAVE¡ËÆâ¤ÇÆ±³Ú¶Ê¤¬½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢11·î13Æü¤ÎÌ¾¸Å²° ell.FITS ALL¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÅìÌ¾ºå¤ò¼þ¤ë¥Ä¥¢ー¡Ø¤µ¤é¤µ Thinking of You Tour 2025¡Ù¤ÈÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±³Ú¶Ê¤ÎÇÛ¿®Í½Ìó¤â¡¢Spotify¥×¥ì¥»ー¥Ö¡¢Apple¥×¥ì¥¢¥É¡¢iTunes¥×¥ì¥ªー¥Àー¤Ë¤Æ10·î15Æü0»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë