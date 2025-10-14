¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡ß¾åºä¼ùÎ¤¤¬´¶¤¸¤¿¡ÈÀÄ½Õ¤Î¶¦ÌÄ¡É¡¡2¿Í¤Î¡È¤Ò¤«¤ê¡É¤¬¸ì¤ë¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡Ù
¡¡·îÍË¤«¤éÌÚÍËÆü¤Þ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÌë¥É¥é¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡Ù¤è¤ê¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤È¾åºä¼ùÎ¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¤Ê¤É¡È±§Ãè¡É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤¼Áý²Ã¡©¡¡Ãá½ø¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ìþ¤ä¤·
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢NHK¤ÎÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ø¹âÂ®¤ò¹ß¤ê¤¿¤é¡Ù¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ø¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î½÷»Ò¡¢Á´°÷¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÉðÅÄÍº¼ù¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¡È2ÅÙÌÜ¡É¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡£¤´¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î30Âå½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤½¤Ã¤È¼êÊü¤·¤¿¡ÈÌ´¡É¤ò¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë½¦¤¤Ä¾¤¹ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÆüÈæÌî¤Ò¤«¤ê¤ò±é¤¸¤ë¿¹ÅÄ¤È¡¢¤½¤Î¹â¹»»þÂå¤ò±é¤¸¤ë¾åºä¡£½é¤á¤Æ¹â¹»»þÂå¤Î¥·ー¥ó¤ò¸«¤¿¿¹ÅÄ¤Ï¡¢¾åºä¤Î±éµ»¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ê¾åºä¡Ë¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¡Ø»ä¤¬±é¤¸¤ë¤Ò¤«¤ê¤ÈÆ±¤¸¤À¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤«¤ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¸÷¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¡£¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Ïº¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¤Î¾åºä¤â¡¢¡ÖÆ±¤¸¿ÍÊª¤ò2¿Í¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÆÉ¤ß¤Î¤È¤¤Ë¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó¤¬ºî¤ë¤Ò¤«¤ê¤Ë»÷¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÎËÜÆÉ¤ß¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤é¡¢»ä¤â¡Ø»ä¤¬±é¤¸¤¿¤Ò¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¼«¿È¡¢¡ÈÂÀÍÛ¤Î¥ªー¥é¡É¡È¥ª¥ì¥ó¥¸¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò¤Ò¤«¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤â´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éÌò¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤ËÉÂµ¤¤ÇÃç´Ö¤ÎÁ°¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤Ò¤«¤ê¡£13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍ§¡¦ÈôÄ»¡ÊÌÚÎµËãÀ¸¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿Èà½÷¤¬ºÆ¤ÓÌ´¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£¿¹ÅÄ¤Ï¡¢Å·Ê¸Éô¤Îå«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤«¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÅ·Ê¸Éô¤Î3¿Í¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢Ã¯¤Ë¤â½ý¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¤¬¤ó¤ò¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È3¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢º£ÅÙ¤Ï³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÆó¼¡¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤¹¡×
¡¡¾åºä¤â¡Ö¤Ò¤«¤ê¤Ï3¿Í¤Î¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡¢Å·Ê¸Éô¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ò¤«¤ê¤Î»×¤¤¤¬´é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÅ·Ê¸Éô¤Ï¡È4¿Í¤Ç¤Ò¤È¤Ä¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¸½¾ì¤Ç¤½¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¹â¹»À¸¥¥ã¥¹¥È¤Î4¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Âç¿Í¥¥ã¥¹¥È¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î»Ñ¤Ë¥Ñ¥ïー¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÀÄ½Õ¤Î¶¦ÌÄ¡É¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾åºä¤Ï¡¢¤Ò¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂÀÍÛ¡É¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï±§Ãè¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤ÆÃÎ¼±¤¬¿¼¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤Ò¤«¤ê¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿´¶¾ð¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡Ù¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡ØËÜ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢¡Ø±§Ãè¤ÈËÜ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤Ï¶ìÀï¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸åÇÚ¤Ø¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë¡È¤Ò¤«¤ê¡É¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¡×Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ºÆ¤ÓÌ´¤È¸þ¤¹ç¤¦·²Áü·à¡£¿¹ÅÄ¤Ï¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇºÙ¤«¤¯¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£4¿Í¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤¤ÃåÃÏÅÀ¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¾åºä¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¥¥é¥¥é´¶¡É¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿4¿Í¤¬¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÎ¤ÎÌ´¤òºÆÇ³¤µ¤»¤ëÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡È¸¶ÅÀ¡É¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë