Æü·Ð225ÀèÊª¡§15Æü0»þ¡á170±ß¹â¡¢4Ëü6960±ß
¡¡15Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ170±ß¹â¤Î4Ëü6960±ß¤ÈÂçÉý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü6847.32±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï112.68±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü620Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3157¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ24¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï23.01¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 46960¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+170¡¡¡¡¡¡ 10620
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 46965¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+175¡¡¡¡¡¡173443
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3157¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +24¡¡¡¡¡¡ 12603
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 28470¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+250¡¡¡¡¡¡¡¡1316
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 718¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+9¡¡¡¡¡¡¡¡1050
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3157¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ24¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï23.01¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 46960¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+170¡¡¡¡¡¡ 10620
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 46965¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+175¡¡¡¡¡¡173443
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3157¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +24¡¡¡¡¡¡ 12603
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 28470¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+250¡¡¡¡¡¡¡¡1316
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 718¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+9¡¡¡¡¡¡¡¡1050
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹