¡Ú´Ýµµ¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡Û²¬ÄªÍ´ £¹¤«·î¤Ö¤ê½àÍ¥¿Ê½Ð¡¡Ä¹ºêÂç¹©³ØÉô½Ð¿È¡Ö¿¶Æ°ÎÏ³Ø¡¢Î®ÂÎÎÏ³Ø¤òÊÙ¶¯¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕÁèÃ¥¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¸Àï¡×¤Ï£±£´Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÄªÍ´¡Ê£²£·¡áÄ¹ºê¡Ë¤ÏÍ½ÁªºÇ½ªÁö¤Î£´ÆüÌÜ£³£Ò¤Ï¥¤¥óÆ¨¤²²÷¾¡¡£ÆÀÅÀÎ¨£±£³°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢£±·î¤È¤³¤Ê¤á°ÊÍè¤Î½àÍ¥¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÏÀá°ì¤À¤Ã¤¿¡£ÂÊ»¤»¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤·¡¢°¤¯¤Ê¤¤¡×½®Â¤Ë¤â¹¥´¶¿¨¤À¡£
¡¡Ä¹ºêÂç³Ø¹©³ØÉô½Ð¿È¡£¡Ö¿¶Æ°ÎÏ³Ø¤È¤«¡¢Î®ÂÎÎÏ³Ø¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÄ´À°¤È¤«¥Ú¥éÄ´À°¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»þ¤ÏÀ¸¤«¤»¤Æ¤ë¡×¤ÈÂç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»Õ¾¢¤ÎÄÅÎ±¹À°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¥Ú¥éÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¤¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ú¥é¤ÎÏÃ¤âÍý²ò¤Ç¤¤Æ¡Ø¤ä¤Ã¤ÈÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÃå¼Â¤Ë¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ä¹Ãø¤·¤¤¼ã¼ê¤¬¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë½éÍ¥½Ð¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£