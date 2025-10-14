µ×ÊÝ¡¢ÆîÌî¤éÀä»¿¤Î22ºÐ¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤ä¤ì¤¿¡×¡¡Îò»ËÅª¾¡Íø¤Ç¼«¿®¤â¡ÄËÜ²»¤Ï¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¶»¤Ë¶¯Å¨¤ÈÂÐÖµ¡Ö¿Í¤Ë¶¯¤¯¤¤¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö°ì¸Ä´ð½à¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òËº¤ì¤º¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÆÀ¤¿³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢MFÆîÌîÂó¼Â¤é¤«¤éÀä»¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤Ë2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£Æ±26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢Æ±32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¼Á¤Î¹â¤¤¹¶·â¤Ë¼éÈ÷ÌÖ¤òÀÚ¤êÊø¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë»î¹ç¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£Æ±7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¤¬È¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀ¡£¤½¤·¤ÆÆ±26Ê¬¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¶»¤Ë¤³¤Î°ìÀï¤ØÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ¡£¡Ö¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ï¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¶õ¤±¤Æ¼ºÅÀ¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½¤Àµ¤ò¤·¤ÆÆÃ¤Ë¿Í¤Ë¤Ï¶¯¤¯¤¤¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î°Õ¼±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î°µÎÏ¤Ë¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤Ë¶¯¤¯¤¤¤±¤¿¤Î¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁê¼ê¤Ë¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Àï¤¨¤¿¤³¤È¤Ë½¼¼Â´¶¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤ä¤ì¤¿¡×¤È¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼ý³Ï¤ò¸ì¤Ã¤¿ÎëÌÚ¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤ò½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¡£°ì¸Ä¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤á¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤º¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¡£·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë