¾åÅÄåºÀ¤¡¢Îò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ë¼Â´¶¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡×¡¡2-2¤Ç´Ë¤á¤º¡Ä·è¾¡ÃÆ¤Ï¡Ö´ª¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡×
¼ì·®¤Î·è¾¡¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î´ª¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤Ã¤¿¡×¡¢µÕÅ¾·à¤ÎÍ×°ø¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-2¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾·à¤È¤Ê¤ë3-2¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö2-2¤Ç½ª¤ï¤ó¤Î¤È¡¢3-2¤Ç¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¤Î¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤·¡¢²¾¤ËËÜÀï¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤Î¤³¤È¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿°ì·â¤Î²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¡¢ÆüËÜ¤Ï¶¯¹ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÁê¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£Á°È¾26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢Æ±32Ê¬¤ËFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢0-2¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈÆüËÜ¤¬ÌÔÈ¿·â¤ò³«»Ï¡£¸åÈ¾7Ê¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿MFÆîÌîÂó¼Â¤¬Å¨¿Ø¤Ç¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏMF°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ËMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¹ç¤ï¤»¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾26Ê¬¡¢°ËÅì¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¾åÅÄ¤¬Æ¬¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¤Ä¤¤¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçµÕÅ¾·à¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾åÅÄ¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Þ¤º1ÅÀ¼è¤ì¤ì¤ÐÁ´Á³»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é1ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¼çÂÎÅª¤Ê»ÑÀª¤¬Àª¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼«¿È¤Î·è¾¡ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃæ¤ÎÁª¼ê¤â¥¥Ã¥«¡¼¤â¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î´ª¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÓÌ³Ð¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¾¡Íø¤Ë¤â¡¢¾åÅÄ¤ËÉâ¤«¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ì´î°ìÍ«¤·¤¹¤®¤º¡¢ËÍ¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£Á°²ó¤ÎWÇÕ¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼¨¤¹¤Ù¤°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°È¾¤«¤é¼çÆ³¸¢°®¤ë¡¢°®¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÎ®¤ì¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ÎÁ°È¾¤Î½ª¤ï¤êÊý¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¥ï¡¼¥¯¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë