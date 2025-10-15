aoen¡¢³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡ÈÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¡¡½ÂÃ«¤Ë¡ÖÄ¶ÀÄ¤¤²¼ÂÌÈ¢¡×¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥ÈÀßÃÖ
¡¡BTS¤äSEVENTEEN¤òÍÊ¤¹¤ëHYBE¤Î»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦YX LABELS¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aoen¤¬¡¢¤¤ç¤¦15Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤ÎOfficial MV¤òHYBE LABELS¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³»Ï¤Þ¤Ã¤¿´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê½éÎø¤ÈÀÄ½Õ¤Î¤È¤¤á¤¤òÁÖ¤ä¤«¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤ÎMV¤Ï¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö½éÎø¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎé±û¡ÊREO¡¦18ºÐ¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢aoen¤¬¤½¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤éÁ´°÷¤ÇÊ¸²½º×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À©Éþ»Ñ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Àaoen¤Ï¤Þ¤µ¤ËÎÙ¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÅù¿ÈÂç¤ÎÀÄ½Õ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½éÎø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥é¥¥é¤Èµ±¤½Ð¤·¤¿Æü¡¹¤È¡¢¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÈÄ¶ÀÄ¤¤¡ÉÀÄ½Õ¤Î¤È¤¤á¤¤È½éÎø¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¡¢ÀÄ½Õ¤ÎÊÒ»×¤¤¤ÈÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Îø¿´¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥·¥å¡¼¥ë¤Ê²Î»ì¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡ÖMXMM¡×¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤Î¥º§¤È¤É¤±¤Þ¤¹¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤¿Ç®¤Ã¤Ý¤¤´¶¾ð¤È¶ì¤·¤µ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖCough Syrup¡×¤Î3¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢15Æü¡¢16Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¡¦SHIBUYA109½ÂÃ«Å¹ Å¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÄ¶ÀÄ¤¤¼ê»æ¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡ÖÄ¶ÀÄ¤¤²¼ÂÌÈ¢¡×¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
