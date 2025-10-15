¡Ø¤Ç¤ó¤Â¤ã¤é¤¹¤¸¡¼¤µ¤ó¡Ù¿·ºî¡¢µÙºÜ¤»¤º¤ËÏ¢ºÜ³«»Ï¡¡¥·¥ê¡¼¥º4ºîÌÜ¤ÇÏ¢ºÜ24Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ
¡¡¥³¥í¥³¥í¤ÎÂç¿Íµ¤Ì¡²è¡ØÀäÂÎÀäÌ¿¤Ç¤ó¤Â¤ã¤é¤¹¤¸¡¼¤µ¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·Ï¢ºÜ¡Ø¤Ç¤ó¤Â¤ã¤é¤¹¤¸¡¼¤µ¤ó¡Ù¡Êºî¼Ô¡§Á¾»³°ì¼÷¡Ë¤¬¡¢15ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø·î´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù11·î¹æ¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ë¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£2001Ç¯9·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¢ºÜ24Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢Ä¹´üÏ¢ºÜ·ÑÂ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Á¤¤¤«¤ï·ã»÷¤Î¥¥ã¥é¡Ê¾Ð¡Ë¿·Ï¢ºÜ¡Ø¤Ç¤ó¤Â¤ã¤é¤¹¤¸¡¼¤µ¤ó¡Ù¤Î¿ô¥Ú¡¼¥¸
¡¡9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù10·î¹æ¤Ë¤Æ¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é8Ç¯´Ö¤ÎÏ¢ºÜ¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿Á°ºî¡Ø¤Ê¤ó¤È¡ª¤Ç¤ó¤Â¤ã¤é¤¹¤¸¡¼¤µ¤ó¡Ù¡£¤½¤³¤«¤éµÙºÜ¤»¤º¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¿·Ï¢ºÜ¡Ø¤Ç¤ó¤Â¤ã¤é¤¹¤¸¡¼¤µ¤ó¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡©¥¥ã¥é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç·ÇºÜ¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤ï¢§¤Ç¤ó¤Â¤ã¤é¤¹¤¸¡¼¤µ¤ó¡×Ï¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¤¸¤ã¡¼¤Ã¡ª¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢§¤Ï¥Ï¡¼¥È¡Ë
¡¡¡Ø¤Ç¤ó¤Â¤ã¤é¤¹¤¸¡¼¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢´í¸±¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¼«¤é´í¸±¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦º¤¤Ã¤¿Ï·¿Í¡¦¤¸¡¼¤µ¤ó¤È¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÂ¹¡¦ÍÎ½õ¤òÉÁ¤¤¤¿¥®¥ã¥°Ì¡²è¡£2001Ç¯9·î¤«¤éÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¡Ø¤Ç¤ó¤Â¤ã¤é¤¹¤¸¡¼¤µ¤ó¼Ù¡Ù¡Ê2010Ç¯3·î¡Á17Ç¯2·î¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤È¡ª¤Ç¤ó¤Â¤ã¤é¤¹¤¸¡¼¤µ¤ó¡Ù¡Ê2017Ç¯3·î¡Á25Ç¯9·î¡Ë¤ÈÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÏ¢ºÜ¤¬Â³¤¯¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢2004Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Á¤¤¤«¤ï·ã»÷¤Î¥¥ã¥é¡Ê¾Ð¡Ë¿·Ï¢ºÜ¡Ø¤Ç¤ó¤Â¤ã¤é¤¹¤¸¡¼¤µ¤ó¡Ù¤Î¿ô¥Ú¡¼¥¸
¡¡9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù10·î¹æ¤Ë¤Æ¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é8Ç¯´Ö¤ÎÏ¢ºÜ¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿Á°ºî¡Ø¤Ê¤ó¤È¡ª¤Ç¤ó¤Â¤ã¤é¤¹¤¸¡¼¤µ¤ó¡Ù¡£¤½¤³¤«¤éµÙºÜ¤»¤º¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¿·Ï¢ºÜ¡Ø¤Ç¤ó¤Â¤ã¤é¤¹¤¸¡¼¤µ¤ó¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡©¥¥ã¥é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç·ÇºÜ¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤ï¢§¤Ç¤ó¤Â¤ã¤é¤¹¤¸¡¼¤µ¤ó¡×Ï¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¤¸¤ã¡¼¤Ã¡ª¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢§¤Ï¥Ï¡¼¥È¡Ë