13ÆüÌë¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¤·¤¿Á´Æü¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡¤¬°ú¤­ÊÖ¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢Î¹µÒµ¡¤¬Î¥Î¦¤ÎºÝ¡¢³êÁö¤¹¤ë°ÌÃÖ¤ò´Ö°ã¤¨¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

13Æü¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎD³êÁöÏ©¤«¤éÎ¥Î¦¤·´ä¹ñ¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ANA639ÊØ¤¬Î¥Î¦¤¹¤ëºÝ¡¢Á°Êý¤Î¼ÖÎØ¤È³êÁöÏ©¤ÎÅô²Ð¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë°ú¤­ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢³êÁöÏ©¤ÎÃæ±û¤«¤éº¸¤Ë30¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³êÁöÏ©ÏÆ¤ÎÅô²Ð18¤«½ê¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

µ¡ÂÎ¤ÎÁ°ÎØ¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢Î¹µÒµ¡¤¬Î¥Î¦¤ÎºÝ¡¢³êÁöÏ©ÏÆ¤ÎÅô²Ð¤Î¾å¤ò³êÁöÏ©¤ÎÃæ±û¤È´Ö°ã¤¨¤ÆÁö¹Ô¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

D³êÁöÏ©¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤«¤é³êÁöÏ©¤ÎÃæ±û¤Ë¤¢¤ëÅô²Ð¤Î°ìÉô¤ò½ç¼¡¾Ã¤·¤ÆÊä½¤¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Æ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤â¾ðÊó¤Ï¶¦Í­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢D³êÁöÏ©¤Ç¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¤âÆüËÜ¹Ò¶õ¤Îµ¡ÂÎ¤¬Î¥Î¦¤¹¤ëÄ¾Á°¡¢³êÁöÏ©ÏÆ¤ÎÅô²Ð¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢¶ÛµÞÄä»ß¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£