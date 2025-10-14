¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÎ¥¤ìÉüÄ´·¹¸þ¤Î¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë´ó¤»¤ë¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤ÎÂç¤¤Ê´üÂÔ
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Î»ý¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢½ÐÈÖ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ø¡¢º£µ¨¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÎ¥¤ì¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Éüµ¢¤â²Ì¤¿¤·¤¿¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡ØThe Athletic¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¸Â³¦¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¡£Èà¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï´í¸±¤À¡×
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ëÈà¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¼Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ÖÇúÈ¯ÎÏ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¶õÃæÀï¤Ë¤â¶¯¤¤¡£Èà¤Ë¸Â³¦¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤ä¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ï¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÎ¥¤ìÉüÄ´·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡£22-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç17¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Îµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£