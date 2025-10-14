¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤Ç¤Ï6»î¹ç¤Ç¡È5¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¡É¡¡¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î²ÃÆþ¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òCLÍ¥¾¡ÁÀ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÊÑ¤¨¤¿ ¡ÖÂ¾¤Î¹¶·âÅªÄ¹½ê¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡×
º£²Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½FW¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê28¡Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ç½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
28ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÁí³Û7250Ëü¥æ¡¼¥í¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬6»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢¸ø¼°ÀïÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï10»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î²ÃÆþ¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏCLÍ¥¾¡¤âÁÀ¤¨¤ë¹¶·â¿Ø¤òÍÊ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÆ±Áª¼ê¤Î»ý¤ÄÆÃÄ¹¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÏÂî±Û¤·¤¿¸Ä¿Íµ»¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±ÆÈ¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÃ±ÆÈ¤Ç¤ÎÇË²õÎÏ¤òÀä»¿¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤¹½À®Í×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤â»¾¤¨¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ì¥¹¤ä¼éÈ÷¤â¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëFW¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿¥ê¥Ã¥¸»á¤Ï°ÊÁ°¡¢±Ñ¡ØMETRO¡Ù¤Ë¤Æ¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î¼«¸Êµ¾À·¤äÁ°Àþ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÎÏ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦Â³¤¯¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é¤ÎÉÔºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¹¶·â¿Ø¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£