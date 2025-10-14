¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÌµµ¤ÎÏ¤À¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡×¡¡Îò»ËÅª¾¡Íø¤ÎÆüËÜ¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊì¹ñ¤ÎÂåÉ½¤ÈÈæ³Ó
14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
ÆüËÜ¤Ï2026Ç¯¤ÎWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¸¥¢Í½Áª°Ê¹ß¡¢3»î¹ç¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2Ê¬1ÇÔ¤ÈÇòÀ±¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¡£
°ìÊý¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï9·î¤Ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á4»î¹ç¤Ç¤Ï3¾¡1ÇÔ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£¤½¤Î3¾¡¤Ç¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°È¾¤Ï¤½¤ÎÄ´»Ò¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¥¤¤Ë½Ð¤ë·Á¤Ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï26Ê¬¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢32Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å¤â¹¶¤áÂ³¤±¡¢¤¤¤Ä3ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤ä¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¡¢ËÜÍè¤Ï¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¡¢¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥â¥é¥ì¥¹Åù¤ÎGK¤¬ÉÔºß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤¬Îò»Ë¾å¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë½é¤ÎÇòÀ±¤Ë¡£ÄÌ»»14»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ1¾¡2Ê¬11ÇÔ¡£Âç¤¤Ê1¾¡¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÌµµ¤ÎÏ¤À¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï10Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-5¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»°ãø·°¤ä±óÆ£¹Ò¡¢ÉÚ°Â·òÍÎÅù¤Î¼çÎÏÉÔºß¤ÇÀï¤Ã¤¿10·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë1¾¡1Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤³¤Î2»î¹ç¤Ç²¿¤òÆÀ¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£11·î¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£