2-0¤Ï´í¸±¤Ê¥¹¥³¥¢¡¡¸åÈ¾°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤ÇÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò·âÇË¡£¸åÈ¾¤À¤±¤Ç3¥´¡¼¥ë¤Ï2018Ç¯¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï°ÊÍè
¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Îò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¡£
2026Ç¯¤ÎWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤Ê¤ëÆüËÜÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬Åìµþ¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï´Ú¹ñÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤ÎCB¥³¥ó¥Ó¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°Àþ¤Ç¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬´Ú¹ñÀï¤ËÂ³¤¯ÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢26Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÊø¤·¤«¤é±¦SB¤Î¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤¬¥´¡¼¥ë¡£Ï¢Â³¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ÇÆüËÜDF¤¬¤Ä¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢32Ê¬¤Ë¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬5¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤È²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢71Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÎò»Ë¤¬Æ°¤¯¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ÇCK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î°ËÅì½ãÌé¡£Àµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤ËÆÏ¤¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇµÕÅ¾ÃÆ¤òµó¤²¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤é¤òÅêÆþ¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¹¶·â¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£2ÅÀº¹¤Ï´í¸±¤Ê¥¹¥³¥¢¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬¸åÈ¾¤Ë3¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡ØOpta¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥¸¥¢°Ê³°¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ë3¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯6·î¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï°ÊÍè¤À¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Ï¸åÈ¾¤Ë´¥µ®»Î¡¢Áê¼ê¤ÎOG¡¢¹áÀî¿¿»Ê¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢4-2¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¸¥¢Í½Áª°Ê¹ß¤Ï¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Áê¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÂç¶âÀ±¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£