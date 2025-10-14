°ËÅì½ãÌé¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤â°µ´¬¤ÎÂ¸ºß´¶¡ª¡¡ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÆ³¤¯2¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥¡¼¥Ñ¥¹¤Ï¶Ã°Û¤Î5ËÜ¤òµÏ¿
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£²áµî13Àï¤Ç¤ÎÀïÀÓ¤Ï2Ê¬11ÇÔ¤È¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
Á°È¾¤Ë2¼ºÅÀ¤òµö¤¹Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆüËÜ¤ÏÅÜÅó¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤«¤éÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¤Ä¤¤¤¿54Ê¬¤ÎÆîÌîÂó¼Â¤Î¥´¡¼¥ë¤¬È¿·â¤ÎÏµ±ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬°ËÅì½ãÌé¤À¡£
54Ê¬¤Ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿°ËÅì¡£¤¹¤ë¤È62Ê¬¡¢Æ²°ÂÎ§¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤òÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎÎ¾Íã¤òÌ³¤á¤¿2¿Í¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
2ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ìò³ä¤ò¸«¤»¤¿°ËÅì¤Ï¤³¤ÎÆü2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¡ØSofaScore¡Ù¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ËÅì¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë5ËÜ¤Î¥¡¼¥Ñ¥¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬ÆîÌî¡¢Æ²°Â¡¢ÃæÂ¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥±¥¿¤Î2ËÜ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é°ËÅì¤¬Â¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¥¯¥í¥¹¤â6ËÜÃæ3ËÜÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÈ´·²¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿°ËÅì¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤â¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¡¼¥Ñ¥¹¤Ï5ËÜ¡¢¥¯¥í¥¹¤Ï15ËÜÃæ6ËÜÀ®¸ù¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½ªÈ×Â¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï·üÇ°ÅÀ¤À¤¬¡¢°ËÅì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¯¥í¥¹¤ÏÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
