¡ÖÆüËÜ¤ËÇÔËÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬´Ú¹ñ¤ËÂç¾¡¤¹¤ë¤è¤ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ë»ØÅ¦
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¡Ý2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò11¾¡2Ê¬¤±¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î°ìÀï¤Ç¤ÏÁ°È¾¤Ë2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢½çÄ´¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë3¼ºÅÀ¤òµö¤·¡¢2¡Ý3¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥°¥í¡¼¥Ü¡Ù¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÇÔËÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬´Ú¹ñ¤ËÂç¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢»Ä¤ê8¥«·î¤ËÇ÷¤Ã¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Ë¸þ¤±¤Æ²þÁ±¤ÎÍ×µá¡£¡Öº£¤Ï¶ÛÇ÷¤·¤¿»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢À®¸ù¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ß¥¹¤òÀµ¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ë²Ì¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡ÖÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤ËÁª¼ê¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥ÉÉÔºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤ÎºÇÁ°Àþµ¯ÍÑ¤ò»î¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥°¥í¡¼¥Ü¡Ù¤ÏÆüËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö´Ú¹ñ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¼°Ò¤ò¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÍ¿¤¨¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö5¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÃí°Õ¿¼¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò·âÇË¤·¤¿ÆüËÜ¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
